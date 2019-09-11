0553 313 94 23

Osmangazi’de yollar yenileniyor

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
Osmangazi’de yollar yenileniyor

Ulaşım alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki sıcak asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


İlçenin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Elmasbahçeler, Ovaakça, Bağlarbaşı ve Yunuseli mahallelerindeki bazı sokaklarda asfaltlama çalışma yaptı. Ekipler, Ovaakça Santral Mahallesi 5. Gün ve Keleşoğlu Sokak, Yunuseli Mahallesi Esen Cadde ve Oğuzhan Sokak, Bağlarbaşı Mahallesi Çilek Sokak ile Elmasbahçeler İlköğretim Okulu önünde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.


Belediye olarak ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehir içindeki ulaşımın daha kaliteli olabilmesi için cadde ve sokaklarımızın eskiyen, bozulan asfaltlarını yeniliyoruz. İlçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Ekiplerimiz, belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis
    1. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    2. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    3. Bulancak İskelesi’nde intihar
    4. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    5. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    6. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    7. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    8. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    9. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    10. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    11. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    12. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    13. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    14. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    15. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    16. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    17. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    18. TCMB döviz kurları
    19. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    20. Kartal'da market soygunu!
    21. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    22. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    23. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    24. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    25. EURO 2020 yolunda puan durumları!..
    26. Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü..
    27. Pamukkale Belediyespor Kayhan’a emanet
    28. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    29. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    30. “SpiderRoman”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...