‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar edin’

İZMİT Körfezi’ni aşan Osmangazi Köprüsü’nün hayatımıza getirdiği kolaylığı tartışmamıza gerek yok. Karadan veya deniz yolu ile ulaşmaya çalışsanız en az 1 saat sürecek bir yolu sadece 5 dakikaya indirdi. Ben de haftasonu Bandırma’ya gidip gelmek için hem köprüyü hem de yeni otoyolu kullandım.

TEM otoyolunda Gebze çıkışını geçmemizin hemen ardından Osmangazi Köprüsü’ne yöneldik. Köprüyü aşar aşmaz bizi gişeler karşıladı. Gişelerin bir kısmının üzerinde NAKİT yazarken bir kısmında OGS/HGS yazısı yer alıyor. Arkadaşımın aracında HGS bulunduğu için biz HGS yazan ve açık olan gişelerden birine yöneldik. Hız limitlerine uyduğumuz halde bariyer açılmadığı için durmak zorunda kaldık. Arkadaşım gişe görevlisine niye geçemediğimizi sordu. Gişe görevlisi önündeki ekrandan bunun sebebini göremediğini, sistem arızası, bakiye yetersizliği ya da okumama sorunu olabileceğini söyledi. Arkadaşım tam cüzdanına davranınca sırada gişe görevlisi, “15 gün içinde ödeme yapabilirsiniz, sorun yok” dedi.

İKİNCİ GÜN DE AYNI DİYALOG

Ardından bize iki fiş uzattı ve gişenin camını kapattı. Arkadaşım fişleri aldı, kenara koydu ve yola devam etti. Ertesi gün Bursa’dan itibaren aynı şirkettin işlettiği otoyola girdik Osmangazi Köprüsü’nden geçmeden yine gişelerden HGS ibareli olana yöneldik. Bariyer yine açılmadı. Biz yine cüzdanlara davrandık ancak gişe görevlisi yine “15 gün içinde ödeme yapabilirsiniz sorun yok” dedi. İki kez üst üste para ödemek için harekete geçmemize rağmen gişe görevlisinin adeta para almamaya çalışması dikkatimi çekti. Ben de sordum: “15 gün içinde ödemezsek ne oluyor?” Gişe görevlisi cevap verdi: 5 kat cezalı ödersiniz. Yine bize iki fiş uzattı ve gişe camını kapattı. Yola devam ettiğimiz sırada arkadaşımdan fişleri istedim. Her iki geçişte bize verilen ikişer fişten biri perakende fişi diğerleri ise ‘İHLALLİ (ÖDEMESİZ) GEÇİŞ BİLDİRİMİ’ydi. Yani kısaca İGB.

İGB’yi okumaya başladım. Uyarılar ilginçti. Öncelikle ödemeyi iki bankanın şubelerinden ya da internet bankacılığı sistemlerinden yapabileceğimizin bilgisi vardı. Ayrıca işletmeci firma Otoyol A.Ş’nin mobil uygulaması aracılığı ile de ödeme yapabileceğiz yazılmıştı. Ancak son güne kalan ödememizi mutlaka igs.otoyol.com.tr adresinden ya da mobil uygulama üzerinden yapmalıydık.

Ayrıca firma geçiş ücretini geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde HGS hesabımıza para yatırırsak tahsilat yapmaya çalışacaktı. Uzunca uyarıların en sonunda 15 gün içinde ödeme yapmazsak hem geçiş ücreti hem de geciş ücretinin 4 katı cezayı ödememiz gerekeceği anlatılıyordu. Üstelik borcumuzun sisteme ne zaman düşeceği de belli değildi. Peki ama gişe görevlisi anında tahsilat yapmak yerine bizi neden sonradan ödeme yapmaya yönlendirmişt

Unutursan 163.4 TL oluyor 817 TL

ELİMİZDEKİ fişlere göre, ilk gün köprü geçiş ücreti için 71,75 TL’yi ikinci gün yine köprü geçiş ücreti 71,75 TL’yi ve de 19,90 TL’lik otoyol geçiş ücretini ödememiştik. Bu durumda 162 TL’lik ödemesiz geçiş yapmıştık. Eğer arkadaşım 15 gün içinde ödeme yapmazsa OTOYOL A.Ş’ye 653,60 lira da ceza ödecekti. Bu durumda bizim geliş gidiş köprü geçiş ücretimiz 817 liraya fırlayacaktı.

Sorumluluk vatandaşta

ARKADAŞIMIN araştırmasına göre köprü geçişlerimizde HGS’ye rağmen geçiş yapamamazın nedeni bakiye yetersizliği. Bu durumda bariyere takılmamız normal. Ancak geçiş sırasında nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilecekken her iki geçişte gişe görevlilerinin vatandaşı daha sonra ödeme yapmaya yönlendirmesini anlamak mümkün değil. Otoyol A.Ş’nin internet sitesi aracılığı ile yaptığı uyarılara göre, vatandaş istese bile bankalar ya da mobil uygulama üzerinden hemen ödeme yapamıyor. Şirket bildirim yapana kadar muhtelif günlerde borcumuzu takip etmemiz gerekiyor. Tüm sorumluluk vatandaşın üzerinde. Buna rağmen ‘daha sonra ödeme yapmaya yönlerdirme’ ister istemez 5 katlık cezalı geçişe yönlendirme olarak algılanıyor.

OTOYOL A.Ş’nin internet sitesindeki uyarısı

Borcunuzu takip edin!

Otoyol A.Ş’nin internet sitesinde ihlalli geçişlerle ilgili uyarı vatandaşın ciddi bir sorumlulukla baş başa kaldığını gösteriyor. Aynen paylaşıyorum:

*Yasa gereği, araç sahibine ait TC Kimlik Numarası veya Vergi Numarası ihlalli geçişten ancak 15 gün sonra (cezalı döneme girildiğinde) temin edilebilmektedir. Bu nedenle, TC Kimlik Numarası veya Vergi Numarası ile yapılan sorgularda sadece 15 günü geçmiş ve ceza tahakkuk etmiş borçlar görülebilir. Cezasız dönemdeki (ihlalli geçişi izleyen 15 gün içinde) borçları görmek için ayrıca Plaka veya İGB Numarası ile sorgulama yapmak gerekmektedir.

*Borç kayıtları geçiş sonrasında tarafımızca incelenip onaylandıktan sonra Ziraat Bankası, Finansbank, internet sitemiz ve Mobil Uygulama vasıtasıyla görülebilir olmaktadır. Borcunuz varken sorguda borcun görünmemesi durumunda sorgunun yapılma zamanına ve gününe göre ya inceleme tamamlanmamıştır, ya da borcunuz, varsa OGS/HGS hesabınızdan tahsil edilmiştir. Bu nedenle geçişi takip eden 15 gün içerisinde muhtelif günlerde öncelikle internet sitemiz ve Mobil Uygulamamız vasıtasıyla borcunuzu takip etmenizi öneririz.

*Otoyoldan çıkış yaptığınız tarihi izleyen 15 gün içinde İhlalli Geçiş Bildirimi üzerinde belirtilen banka şubelerine ödeme yapılmadığı taktirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masrafları içeren bir tutarda bir bedel ödemeniz gerekecektir. Örneğin; 10 TL olan geçiş ücretine 40 TL ceza uygulanacak ve 50 TL ödemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca, ödenmeyen tutarın yasal takibine başlandıysa, bu takibe ait vekalet ücreti, dosya masrafı, tebligat ücreti, damga vergisi ve yasal faizler de ayrıca 50 TL’nin üzerine eklenecektir.