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Gündem Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı
Gündem

Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı

Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 08:28:00 -
Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz şehitleri için kırmızı beyaz ışıklarla aydınlatıldı

15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Önemli günlerde farklı renklerde aydınlatılan Osmangazi Köprüsü akşam saatlerinde kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı.

Ayrıca aydınlatmada Türk halkının mücadelesini simgeleyen siluetlerde kullanıldı. Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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