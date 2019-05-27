Osmaneli’nin tarım ürünleri ele alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin tarım ürünleri ele alındı.

Yalova Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Engin organizasyonunda, Bilecik’in Osmaneli İlçe Tarım Müdürü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir araya geldi. Osmaneli tarımsal ürünlerinin değerlendirmesi konulu toplantıda, Hasad Tüketim Kooperatifi yöneticileri kooperatiflerinin faaliyetlerini anlattı.

“Osmaneli genelinde yaklaşık 10 bin kişi tarımla ilgili”

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 10 bin kişinin tarımla ilgilendiğini belirterek, “Yalova Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Engin’e gerekleştirdiği bu buluşma için teşekkür ediyorum. Bugünkü organizasyonda Osmaneli İlçe Tarım Müdürü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker ve S.S. Temiz Hasad Tüketim Kooperatifi yöneticileri ile bizi bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kooperatif yöneticilerimizin ilçemize ilgisine sevindik. İnşallah bunu güzel ve verimli bir işbirliğine çeviririz. Osmaneli Belediyesi olarak en büyük özelliğimiz sürdürülebilir faaliyetler içinde olmaktır. Tarıma belediye olarak büyük destek veriyoruz. Köylerimizde 5 bin 750 kişi yaşıyor ve bunlar tarımla uğraşıyor. İlçemiz merkezinde de tarımla uğraşanları bu rakama ilave ettiğimizde Osmaneli genelinde yaklaşık 10 bin kişi tarımla ilgili. En büyük sorunumuz pazarlama, çiftçimiz üretiyor ama satışta sıkıntılarımız var. Belediye olarak mezbaha, sebze meyve üretim tesisi, hal binamız ile tarımda çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Kooperatifinizle İstanbul’da alıcıya direk ürün gönderme konusunda yardımcı oluruz” ifadelerine yer verdi.