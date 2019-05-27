0553 313 94 23

Osmaneli’nin tarım ürünleri ele alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin tarım ürünleri ele alındı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:24
Osmaneli’nin tarım ürünleri ele alındı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin tarım ürünleri ele alındı.


Yalova Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Engin organizasyonunda, Bilecik’in Osmaneli İlçe Tarım Müdürü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir araya geldi. Osmaneli tarımsal ürünlerinin değerlendirmesi konulu toplantıda, Hasad Tüketim Kooperatifi yöneticileri kooperatiflerinin faaliyetlerini anlattı.


“Osmaneli genelinde yaklaşık 10 bin kişi tarımla ilgili”


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 10 bin kişinin tarımla ilgilendiğini belirterek, “Yalova Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Engin’e gerekleştirdiği bu buluşma için teşekkür ediyorum. Bugünkü organizasyonda Osmaneli İlçe Tarım Müdürü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serkan Diker ve S.S. Temiz Hasad Tüketim Kooperatifi yöneticileri ile bizi bir araya getirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kooperatif yöneticilerimizin ilçemize ilgisine sevindik. İnşallah bunu güzel ve verimli bir işbirliğine çeviririz. Osmaneli Belediyesi olarak en büyük özelliğimiz sürdürülebilir faaliyetler içinde olmaktır. Tarıma belediye olarak büyük destek veriyoruz. Köylerimizde 5 bin 750 kişi yaşıyor ve bunlar tarımla uğraşıyor. İlçemiz merkezinde de tarımla uğraşanları bu rakama ilave ettiğimizde Osmaneli genelinde yaklaşık 10 bin kişi tarımla ilgili. En büyük sorunumuz pazarlama, çiftçimiz üretiyor ama satışta sıkıntılarımız var. Belediye olarak mezbaha, sebze meyve üretim tesisi, hal binamız ile tarımda çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Kooperatifinizle İstanbul’da alıcıya direk ürün gönderme konusunda yardımcı oluruz” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    1. Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    2. Öğrencilerine mandala sanatını..
    3. Dondurmayı gece tüketin
    4. Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar..
    5. İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı..
    6. İzmit’te çevre çalışmaları devam ediyor
    7. Altın fiyatları
    8. Karadeniz’de hiçbir şey imkansız..
    9. Sayılarla Süper Lig!
    10. Kilo almak için başladığı sporda dünya..
    11. Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz..
    12. Trump'ın eski arkadaşından flaş..
    13. "Solucan gübresi işinden ayda 10 bin..
    14. Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
    15. Abdi İbrahim'de yeni atamalar
    16. CHP zihniyeti dün de aynı bugün de!..
    17. TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek..
    18. Kızılcapınar Barajı’nda su seviyesi..
    19. Savcı Sayan'dan Kürt seçmene çağrı!
    20. Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş..
    21. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    22. Aksu HES’e Düzce Üniversitesi..
    23. UNDP Başkanı, Türkiye’de
    24. Camide uyuyarak istirahat eden gencin..
    25. Başkan Orhan’dan minik sunum
    26. Annesini 40 yerinden bıçaklayarak..
    27. Güvercinlere saray gibi yuva
    28. Sivas’ta 25 bin meçhul mezar
    29. "Kalp krizi ve ani kardiyak ölümler..
    30. Haşhaş tarlaları beyaz ve mor..
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Gündüz vakti iftar
    Gündüz vakti iftar
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!