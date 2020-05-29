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Aktüel

Osmaneli’ndeki tüm camiler temizlendi ve dezenfekte edildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cuma namazı kılınacak camiler belediye temizlendi ve dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:36:31 -
Osmaneli’ndeki tüm camiler temizlendi ve dezenfekte edildi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cuma namazı kılınacak camiler belediye temizlendi ve dezenfekte edildi.


Yayınlanan genelge kapsamında bugün vatandaşlarla cuma namazlarını cami dışında ve salgın ile mücadele kurallarına uyarak, kılabilecek. Bu kapsamda Bilecik’in Osmaneli ilçesinde tüm cami bahçelerinde cuma namazı kılınacak olunup, namaz öncesi camile temizlendi ve dezenfekte edildi. Camilerimiz yarın cuma namazı ile birlikte öğle ve ikindi namazları için cemaatleriyle buluştuğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemiz cuma namazı ile tekrar ibadete açılacak camilerimiz,bahçeleri ve çevrelerinde temizlik,cevre düzenlemesi ve ilaçlama çalışmalarını tamamlayarak camilerimizi ibadete hazır hale getirdi. Camilerimizde cuma namazı bahçelerinde kılınacak. Öğle ve ikindi namazlarında ise camilerimizin içi kullanılacak. Camilerimizde sosyal mesafeye,maske ve diğer kurallara uymak zorunda olduğumuzu sağlığımız acısından unutmayalım" dedi.

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