Osmaneli tarihine ışık tutan Ulvi Erbaş’ın eserleri belediye müzesinde sergileniyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ahşaba şekil vererek yüzlerce eserin sahibi olan ve 2018 yılında hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın eserleri Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Osmaneli’nde yaşayan ve vatandaşlar tarafından hayli sevilen ahşap ustası 90 yaşındaki hayatını kaybeden Ulvi Erbaş’ın değerli eserlerine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin sahip çıkarak, Osmaneli Belediye Müzesinde sergilenmeye başlandı. Ulvi Erbaş 1928 yılında Bilecik’in Osmaneli ilçesinde dünyaya geldiğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Ulvi Erbaş 90 yaşında vefat etmeden önce ilçemizin gülen yüzü, büyüğü herkesin sevdiği, saydığı, saygı duyduğu, sıcak, samimi, ve alçak gönüllü yapısıyla durmadan yorulmadan bir şeyler üretmek, anlatmak ve öğretmek için yaşına rağmen dinamik ve enerji dolu bir insan olarak tanınmaktaydı. Ulvi Erbaş tarihe olan sevgisiyle ilçemizin turizmine katkı sağlamak amacıyla her türlü fedakarlığı, çabayı göstermiş ve bu anlamda daha önceki tarihimize ait olan eserlerin birer kopyasını düşünerek yeniden hayat vermiştir. Tarihi konakların yanı sıra var olan eserlerin de yıkılacağını endişesinden hareketle ilçede bulunan tarihi binaların ve tarım aletlerinin maketlerini yapmakla başlamıştır. Ulvi Erbaş amcamız maketlerini yaparken hiçbir şekilde elektronik ve teknolojik alet kullanmadan, testere ve bıçakla yapmış. Geçmiş dönem Osmaneli Belediye Başkanı rahmetli Selahattin Çetintaş tarafından yer tahsis edilmesi ile yapmış olduğu eserleri sergileyerek ilçe turizmine katkı sağlanmıştı. Sergiledikleri eserler arasında çıkrık, dokuma tezgahı, tarihi köprüler, tarihi Osmaneli konakları ve yörenin eski dönemlerde kullanmış oldukları köy ve zirai aletleridir. Yapmış oldukları bütün maketler çalışır vaziyette yer almaktadır. Bunun yanı sıra maketlerinin yanında eski dönem belgeleri bir araya getirip kitap haline getirdiği arşivi de bulunmaktadır. İstiklal harbinde bölge coğrafyasının ve Osmaneli’nin durumunu mısralara dökerek şiir haline getirdiği şairliği de var. On parmağında on marifet olan Ulvi Erbaş vefatından önce bana gelerek tüm eserlerini korunmak ve nesillere aktarılmak üzere belediyemize emanet etmişti. Bugün bir kısmı yıkılmış olan eski konakların orijinal maketleri özellikle de hanlar geçmişi yaşatan canlı birer eser olarak belediyemizce müzemizde muhafaza edilmektedir. Çok yakında yapmayı planladığımız iş hanı bu maketlerden yola çıkarak inşa edilecektir. Rahmetli Ulvi Erbaş büyüğümüzü,değerli sanatçımızı tekrar rahmetle,minnetle,dua ile anıyoruz" dedi.