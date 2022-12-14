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Tarım Osmaneli Belediyesi’nden tarımsal üretime bir katkı daha
Tarım

Osmaneli Belediyesi’nden tarımsal üretime bir katkı daha

BEBKA Sosyal Gelişim Destek Programı (SOGEP) çerçevesinde finanse edilen “Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor” projesi ile kadınlara yönelik sera ve fide yetiştiricilik eğitimi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 17:39:00 -
Osmaneli Belediyesi’nden tarımsal üretime bir katkı daha

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Tarım İl ve Orman İl Müdürlüğü personel ve akademisyenleri tarafından Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezince serada çalışmak isteyen kadınlara yönelik fide yetiştiricilik eğitimleri düzenlendi. Osmaneli Belediyesi organizasyonunda 40 saatlik eğitime 50 kadın katıldı. Eğitimlerde fide harcı hazırlama, örtü altı sistemleri kurma, sera içi üretim ortamlarını tesis etme ve fide yetiştiriciliği konuları ele alındı.

Projede 6 bin 600 metrekare alanda Bilecik’in ilk modern fide yetiştiricilik tesisi kurulacak. Proje Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülüyor.

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