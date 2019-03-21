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Osmancalı’nın deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinden geçen derede olası taşkınlara karşı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 16:52
Osmancalı’nın deresi temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinden geçen derede olası taşkınlara karşı temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dereleri daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için başlattığı temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinden geçen derede temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışması ile taşkın sorunu ortadan kaldırılarak vatandaşların yağışlı havalarda sıkıntı yaşamasının önüne geçildi.


Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, “Mahallemizin hemen yanından geçen derede temizlik çalışması yapan MASKİ ekipleri bizim gerçekten gönlümüzü fethetti. Mahallemizde her köşede bir çalışma yapıyorlar. Daha önce de mahallemizin yakınından geçen başka bir deremizde çalışma gerçekleştirildi.Derelerimiz MASKİ’yle hayat buldu. Mahallemizde taşkın tehlikesi olmadan ve sağlıklı bir çevrede yaşamamızı sağlayan öncelikle Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:52
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