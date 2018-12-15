Osmanbey M2 metro son dakika bir kişi raylara düştü

Türkiye, Ankara-Konya tren kazasını konuşurken, bir başka olay da bugün İstanbul’da M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey durağında geldi. İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Taksim-Osmanbey arasında metro seferleri yapılamıyor.

Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metro seferi yapılamıyor. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.