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Osmanağaoğlu: Kimse bizi polemiğe davet etmesin

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Biz ülkücüler olarak siyasete dava şuuru kazandırmaya çalışıyoruz; onun için hiç kimse bizi kendi basit ve sığ bir anlayışla polemiğe davet etmesin.” ifadelerini kullandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 08:53
Osmanağaoğlu: Kimse bizi polemiğe davet etmesin

Tepki çeken sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun son paylaşımına atıfta bulunarak “Her ne kadar konuşmamın tamamını İzmir’imize ayırma niyetinde olsam da; Türk milletinin temiz duygularını ve beklentilerini istismar eden algı üstatlarının, siyasi partilerini ümit ve geçim kapısı haline getiren tükenmişlerin pervasız “siyaset” anlayışları maalesef buna müsaade etmemiştir.” İfadelerini kullanan Osmanağaoğlu; “Zaferi urganlarda arayıp sehpalarda bulmuş bir hareketin mensuplarına sandık meraklısı ihtiras kumkuması, eski gelinler gibi sandığından çıkardığı ile zorbalık etme gayreti ise absürt bir komedidir.

Sandıktan çıkan sonucu kendi ideolojisi adına zafer olarak tanımlayanlar, milletten aldığı yetkiyi de kendi ideolojisi adına kullanacaklarını bilvesile ilan ve ifşa etmiş olurlar ki; bu millet buna asla müsaade etmez, müsamaha göstermez.” dedi.

Biz Millet Sevdasıyla Zindan Kiracılığı Yaptık; Karşılık Beklemedik

Konuşmasında; “Biz millet sevdasıyla zindan kiracılığı yaptık; karşılık beklemedik!

Biz bu milleti karşılıksız sevdik ve bu sevdanın şarkısını zindanlarda hıçkırıklarla bestelerken karşılığını hep Allahtan bekledik!

Millet için sandıklara, sandukalara konulmuş şehit naşıydık; çünkü biz, millet sevdasıyla ateşe, urgana yürüyenlerin yol başçısıydık!

Bu anlamda bir hareketin mensuplarına seçim sandığı üzerinden polemik yapmaya kalkmak en hafif ifade ile basitliktir.

Biz karşılıksız sevdik, Ferhat gibi dağları deldik,

Ne yevmiye istedik bu milletten ne bahşiş!

Çöllerde gezdik Mecnun gibi; bilmesin istedik sevgili, mihnet hissetmesin halimizden…

Çünkü biz milletine hizmeti mihnet değil; cana minnet bilenleriz!

Çünkü biz, hizmeti nispetince şerefli ve belalı bir millet davasının davacılarıyız…” ifadelerini kullanan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu; “bu çatı altında, bunun bilincinde olan herkes, bu anlamda bir evsafı ihbar etmekle mükelleftir. 

Bu mükellefiyet; Türk milletinin, Türk vatanının, Türk tarihinin, Türk kültürünün teminatı olma mükellefiyetidir. Bu sorumluluğu, her sahada, hesapsız, sıfatsız ve perdesiz ifa etmiş bir ülkücü olarak ihbar ediyorum:

Bu Dava, Siyasi Patırtılara Feda Edilemeyecek Kadar Aziz Ve Ulvi Bir Davadır.

Bir oluncaya dek hepimiz, bir dava için seferberiz!

O dava, bu vatanı bize emanet edenlerin davasıdır.

O dava, bedenini toprak yapıp toprağa katan ve bu toprakları vatan yapanların davasıdır.

O dava, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır…” diyen;  bayrakla ağlayıp bayrakla gülen; bayrakla var olup, bayrakla ölenlerin davasıdır.

 O dava, çocuğunu üç yaşında; yavuklusunu pınar başında bırakıp vatan için ölüme gidenlerin davasıdır.

Bu dava, siyasi patırtılara feda edilemeyecek kadar aziz ve ulvi bir davadır.

Onun için herkesi ve her kesimi; mevzu vatan olunca gerisi teferruattır şuuruna ve sorumluluğuna davet ediyorum!Biz bu davanın remzi olan hilali gösteriyoruz; hiç kimse parmağımızın ucuna bakıp, “parmağım gözüne” dercesine bir polemik arayışına girmesin!” dedi.

Daha önce eşinin yediği domuz etini sosyal medya hesaplarından paylaşan, “inandığınız Allah’ınız” gibi ifadelerle paylaşımlarda bulunan, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili Ermeni Lobilerinin takdirini alacak paylaşımlar yapan Canan Kaftancıoğlu son paylaşımında toplumun tümüne mal olmuş İzmir Marşı ile gönderme de bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 08:53
  1. İstanbul
  2. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu

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  • BİR DOSTTAN BÜYÜK UYARIBİR DOSTTAN BÜYÜK UYARI38 dk önce
    DAVANIN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ,AZI ÇOĞU OLMAZ...DAVA DAVA'DIR...EN BÜYÜK DAVA,KENDİNE KARŞI ALENEN ŞERREFSİZLİK HAYSİYETSİZLİK YAPAN KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR KARŞILIK BEKLEMEDEN CEVABINI VERMEKTİR...!KENDİ KENDİNİ TATMİN EDERCESİNE,Süslü laflarla oturduğu yerde sinip kalmak değildir.DAVA,gerçek manada HAK-HUKUK-ADALET-ONUR-HAYSİYET davasıdır..DAVA gerçek toplumsal huzur adına TOPLUMSAL DENGEYİ sağlamak davasıdır...KİMSE bile bile TOPLUMDA bir kesimi diğerine ezdirtemez...TÜRKİYE CUMHURİYETİ HALKLARI KAST SİSTEMİNİN kölesi olamaz..!

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