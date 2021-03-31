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Gündem Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun otobüs algısı çöktü
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun otobüs algısı çöktü

İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Otobüs almamız için yardımınız lazım' diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında oluşturduğu algıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den yanıt geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:40:00 -
Osman Nuri Kabaktepe açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nun otobüs algısı çöktü

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam KRT TV'de katıldığı canlı yayında, kendisinden önceki yönetimle ilgili "8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı." iddiasında bulunmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İmamoğlu'nun bu iddiasına yanıt verdi.

İmamoğlu'nun iddiasına belgeyle cevap veren Kabaktepe, İBB'de AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs aldığını belirtti.

"Algı geminiz Titanik gibi batıyor"

Osman Nuri Kabaktepe'nin konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"İBB Başkanı diyor ki: 8-9 yılda bir tane otobüs alınmadı"

"Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: 'AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.'

"Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor."

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Yorumlar

Yasemin

YALANI, tescilli,Ekrem LGBT ci, BU, yalandan dolayı, NE KADAR CEZA ALDI.
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