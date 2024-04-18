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Kadın - Aile Osman Müftüoğlu ve ilk kez açıkladı! En değerli vitamin besinlerden alınca yeterli gelmiyor! Dikkat çeken yanıt
Kadın - Aile

Osman Müftüoğlu ve ilk kez açıkladı! En değerli vitamin besinlerden alınca yeterli gelmiyor! Dikkat çeken yanıt

Yeniakit Publisher
2024-04-18 20:18:00 -
Osman Müftüoğlu ve ilk kez açıkladı! En değerli vitamin besinlerden alınca yeterli gelmiyor! Dikkat çeken yanıt

Vücudumuz birçok farklı vitamin çeşidine ihtiyaç duyar. Ve bu sayede daha sağlıklı, dirençli ve güçlü bir bünyeye sahip oluruz. Dikkat çeken yanıtı ilk kez verdi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu en değerli vitaminin hangisi olduğunu açıkladı.

Vücudumuz birçok farklı vitamin çeşidine ihtiyaç duyar. Bu sayede daha sağlıklı, dirençli ve güçlü bir bünyeye sahip oluruz. Bize hayat veren vitaminlerin hepsi önemli olsa da bazıları vücudumuz için büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, en değerli vitaminin hangisi olduğunu açıkladı.

Vücudun olmazsa olmazı vitaminler, hayati önem taşıyabilir. Eksiklikleri olduğunda ise türlü sağlık problemlerine neden olabilir, yaşam kalitesini azaltır. Peki, en gerekli vitamin hangisi?
Osman Müftüoğlu'na göre bu vitamin elbette ki D vitamini. Bu vitamini 'Olmazsa olmaz bir sağlık mucizesi' olarak tanımlayan Müftüoğlu, "Neredeyse bedenimizdeki her hücre ve fonksiyon için vazgeçilmezliğini ömür boyu korur" diye belirtiyor. Ancak besinlerdeki D vitamini miktarı bazı durumlarda yetersiz kalabilir.

Güneş etkisi

Günümüzde birçok kişinin genellikle sağlık değeri normal görünse de, D vitamini eksikliğine yakalanmak kaçınılmaz oldu. D vitamini açlığı yaşanılan bir dönemde olduğumuzu söyleyen Müftüoğlu'na göre bunun en temel nedeni güneşten mahrum kalmamız.
Besinler yeterli olmayabilir
D vitamini ihtiyacı çeşitli besinlerle karşılasak da bazı durumlarda yeterli olmayabiliyor. Özellikle süt ürünleri, yumurta, balık tüketilse de D vitamini depoları için gereken takviye sağlanmıyor. Müftüoğlu, cildimizi güneşle buluşturarak vitamin üretimi gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor.
D vitaminini diğer vitamin çeşitlerinden ayıran en önemli özellik, hem bedeni hem de ruhu derinden etkilemesi. Yani, daha sağlıklı bir vücuda sahip olabilmenin anahtarlarından biri D vitaminini doğru bir şekilde vücuda aktarmak.

Güneşlenmeden tamamlamak mümkün değil

Beyin sağlığı, kalp sağlığı, bağışıklık gücü, kemik, diş, kas, eklem sağlamlığı ve duygusal enerji D vitaminini yakından ilgilendirir. Bu nedenle Osman Müftüoğlu 'Mucize vitamin' olarak tanımlıyor. Ancak bu mucize vitamini güneşlenmeden tam anlamıyla kazanabilmek mümkün değil.

Osman Müftüoğlu güneş ışınlarıyla ciltte üretilen D vitamini ile anne sütü sayesinde kazanılan D vitamininin en güvenli moleküller olduğunu vurguluyor. Besinlerden alınan vitaminin faydası olsa da, doğal yollardan kazanılması en sağlıklısıdır.
Güneş ışınları sayesinde ürettiğimiz D vitamini ve besinlerden alınan vitamin takviyesinin 'etki' bakımından bazı farkları mevcut. Osman Müftüoğlu güneş ışınları ve besinler arasındaki farkı şu sözlerle ifade ediyor:
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"Güneşlenerek üretebileceğimiz her bir sülfatlı D vitamini molekülü, bedenlerimizde adeta bir güneş pili gibi çalışacak bize enerji ve güç kaynağı olacak, yorgunluktan, halsizlikten, bitkinlikten beden ve ruhlarımızı uzak tutacak, bize enerji ve güç katacaktır"

D vitamini seviyesi neden sürekli düşüyor?

D vitaminin de diğer vitaminler gibi sürekli kullanılıp tüketilen bir bileşen olduğunu hatırlatan Müftüoğlu, hücrelerimizin vitamini hammadde olarak kullandığını anlatıyor. Yani harcanan vitaminler yerine tekrar konmazsa, stoklarımız azalmaya başlar. Kış aylarında güneşten uzak kalınması ile başlayan D vitamini eksikliği bu durum için iyi bir örnek niteliği taşıyor.

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