Osman Müftüoğlu uyardı! Şeker hastaları 5 gruptan uzak dursun

Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir.

Şeker hastalarına uyarılarda bulunan Osman Müftüoğlu'na göre karbonhidratlara yönelmek yanlış. Osman Müftüoğlu: ‘‘Kanımızdaki insülin seviyesinin ihtiyacımızdan daha fazla olması ve aşırı rakamlara ulaşması sağlığımız için tehlikelidir. Aşırı insülin yükü diyabetten hipertansiyona, kalp krizinden karaciğer yağlanmasına, bellek bozukluğundan kansere kadar değişebilen pek çok sorunun tetikçisidir. Açlık insülin seviyesi kimsede, hiçbir yaşta 5’i hele hele 8’i asla geçmemelidir. İşte bu nedenle hepimizin etkili bir “ANTİ-İNSÜLİN PROGRAMI”nın nasıl olacağını bilmesinde fayda var.’’ diyor.

Peki, şeker hastaları nelerden uzak durmalı? Şeker hastalığı ciddi bir hastalıktır. Şeker hastalığından korunmak için beslenmeye dikkat etmeli.

Şeker hastalığından korunmak için

-Karbonhidrat grubu yiyecekleri aşırı tüketmeyin. Bir öğünde çok fazla miktarda karbonhidrat yüklü besinleri yiyip içmeyin.

-Nişastalı gıdaları iyice azaltın ya da yemeyin. Beyaz pirinç pilavından uzak durun. Kepekli pirinç bulabilirseniz onu kullanın. Bulgurun pirinçten daha iyi bir alternatif olduğunu unutmayın.

-Kuru baklagilleri daha sık yiyin. Fasulye, nohut, mercimek sizi şekerden koruyacaktır.

-Konsantre meyve sularından, gazoz ve kolalı içeceklerden uzak durun. Özellikle fruktoz şurubu eklenmiş içecekleri mutfağınıza sokmayın. Bu içecekler yerine suyu, ayranı tercih edin.

-Yağ tercihinizi zeytinyağından yana kullanın.