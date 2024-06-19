Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı! İşte kahvenin "Yok artık" dedirten faydaları

Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında kahvenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. Müftüoğlu, farklı meta analizlerin kahvenin kalp damar sağlığı, inme riski ve karaciğer hastalıkları üzerindeki olumlu etkilerini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, kahvenin tip 2 diyabet ve belleği destekleme konularında da faydalı olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, makul miktarda kahve tüketiminin bu faydaları sağladığını ifade etti. Müftüoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Yaklaşık 500 bin yetişkinin incelendiği farklı meta analizler bize bir kez daha net ve açık olarak gösterdi ki -aşırıya kaçmadan tüketildiğinde- kahvenin de önemli sağlık faydaları var. O faydaların başlıcaları da şunlar…

1- KALBE İYİ GELİYOR: Düzenli kahve tüketimi -günde 3 fincanı geçmemek koşuluyla- kalp damar hastalığı riskimizi azaltabiliyor.

2- İNMEYİ ENGELLEYEBİLİYOR: Eğer günde 4 fincanı geçmezseniz düzenli kahve içmeniz inme/felç riskinizi de azaltıyor.

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3- KARACİĞERİ KORUYOR: Makul miktarda kahve tüketimi siroz ve kanser dahil pek çok karaciğer hastalığına yakalanma riskinizi de düşürüyor. Kahve içmenin karaciğer yağlanmasını azaltabileceğini ve safra kesesi taşı oluşumu sınırlayabileceğini gösteren bilimsel veriler de var.

4- DİYABETİ FRENLİYOR: Günde 6 fincanı geçmemek koşuluyla düzenli kahve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini gösteren güvenilir bilimsel veriler var.

5- BELLEĞİ DESTEKLİYOR: Makul miktarda kahve tüketiminin bellek kaybını ve depresyonu da sınırlayabileceğini gösteren pek çok bilimsel çalışma mevcut. Ayrıca günde 4 fincanı geçmemek koşuluyla düzenli kahve tüketiminin parkinson hastalığına karşı da etkili bir önlem olabileceği düşünülüyor."