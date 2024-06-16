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Medya Osman Müftüoğlu, "Onda muazzam sağlık mucizeleri var" dedi, yere-göğe sığdıramadı! Bu maddeyi en kolay sağlayan besinler bakın hangileri
Medya

Osman Müftüoğlu, "Onda muazzam sağlık mucizeleri var" dedi, yere-göğe sığdıramadı! Bu maddeyi en kolay sağlayan besinler bakın hangileri

Yeniakit Publisher
2024-06-16 13:45:00 -
Osman Müftüoğlu, "Onda muazzam sağlık mucizeleri var" dedi, yere-göğe sığdıramadı! Bu maddeyi en kolay sağlayan besinler bakın hangileri

Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, ergotionein adlı antioksidanın sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı. Müftüoğlu, mantarların bu maddeyi en kolay sağlayan besinler olduğunu belirtti. "Ergotionein"in yaşlanma sürecini yavaşlatmadaki rolüne dikkat çeken Müftüoğlu, mitokondrileri koruyan bu maddenin önemini vurguladı. İşte Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, ergotionein adlı antioksidanın sağlık üzerindeki etkilerini ele aldı. Müftüoğlu, mantarların bu maddeyi en kolay sağlayan besinler olduğunu belirtti. "Ergotionein"in yaşlanma sürecini yavaşlatmadaki rolüne dikkat çeken Müftüoğlu, mitokondrileri koruyan bu maddenin önemini vurguladı. İşte Müftüoğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

"Mantar deyip geçmeyin. Mantar sözcüğünü küçümsemek anlamında da kullanmayın. Zira ister doğal, ister kültür mantarı olsun mantarların çoğunda muazzam sağlık mucizeleri var. O mucizelerden biri de ergotionein. Nedenine gelince… 

Araştırmalara bakılırsa yaşlanma hızı ve etkinliğini belirlemede ergotionein en önemli bir karar verici. Ne var ki oksitleyici yani paslandırıcı etkilerden çok fazla ve daha hızlı etkileniyor. Ergotionein işte bu oksitleyici süreçlere karşı bir kalkan görevi üstleniyor.

Ergotionein mükemmel bir antioksidan. Mitokondrilerimiz, yani enerji üretim istasyonlarımızı paslanmadan ve yaşlanmadan koruyan doğal bir mucize.
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Bilindiği gibi “mitokondrial DNA”nın hücrenin çekirdek DNA’sından farklı özellikleri var. Yaşlanma hızı ve etkinliğini belirlemede ise o, en önemli bir karar verici. Ne var ki oksitleyici yani paslandırıcı etkilerden çok fazla ve daha hızlı etkileniyor. Ergotionein işte bu oksitleyici süreçlere karşı bir kalkan görevi üstleniyor. Bedenimizde üretilemeyen bu maddeyi en kolay kazandıran besinler mantarlar!"

 

 

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