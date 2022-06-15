Osman Müftüoğlu ağrı için her gün için dedi! 1 çay kaşığı baharatla gelen şifa
Baharatlar ve zeytinyağı bir araya geldiğinde ortaya şifa çıkıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ağrılar için zerdeçalı önerdi. Peki, zerdeçal zeytinyağı ile nasıl tüketilmeli? İşte yaz ağrılarına zerdeçallı kür tarifi…
Zerdeçal baharatlar arasında etkileri en güçlü olanı. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun ağrılar için önerdiği zerdeçallı ve zeytinyağlı kür tarifini sizler için derledik. "Zerdeçal ağrıyı engeller." Diyen Osman Müftüoğlu, zerdeçalın antikanserin, antiiltihabın yanında İnflamasyonu önleyerek romatizmal sorunların çözümünde çok faydalı olduğunu vurguladı. Ayrıca zerdeçal kronik ağrılarda da etkili bir çözüm. Peki, ağrılar için zerdeçal nasıl tüketilmeli?
Osman Müftüoğlu'nun zerdeçallı kür tarifi
Her gün yarım veya çeyrek su bardağı yoğurda 1 çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı ekleyin, karıştırın ve tüketin. Cacığa koyarak da tüketebilirsiniz.