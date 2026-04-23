  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ekibinden 'Dünya Kupası için İran yerine İtalya katılsın' çağrısı! CHP’li başkan görevden uzaklaştırılmıştı! Ataşehir Belediye Başkanlığı için seçim tarihi belli oldu Ahlaksız Yalım’ın kirli çarkı ifşa oldu: Özel'e battaniye içinde 20 milyonluk rüşvet skandalı Merak edilen her şey bu haberde! Yeni sosyal medya yasası neler getirdi? Polen filtreleri... Baharla birlikte gelen polen mevsimi kabusunuz olmasın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail isyanı: Çok büyük bir skandal İşte B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besin: Hafızanızı çelik gibi yapıyor...
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
İşte B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besin: Hafızanızı çelik gibi yapıyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besin: Hafızanızı çelik gibi yapıyor...

B12 eksikliğini unutturacak 6 süper besini mutlaka denemelisiniz.

#1
Unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü ve yorgunlukla savaşanlar için doğanın sunduğu en güçlü çözümler bir arada. Prof. Dr. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu gibi ünlü hekimler B12 için özellikle balık tüketmeyi tavsiye ediyor. Bilimsel araştırmalarla desteklenen, B12 depolarını hızla dolduran ve beyin sisini dağıtan 6 süper besini keşfedin. Unutkanlığa veda etmenin formülü bu haberde…

#2
Gündelik hayatın koşturmacası içinde "Anahtarımı nereye koydum?", "Az önce ne söyleyecektim?" gibi soruları kendinize daha sık sormaya başladıysanız, vücudunuz size bir sinyal gönderiyor olabilir: B12 eksikliği.

#3
Modern çağın en yaygın sağlık sorunlarından biri olan B12 vitamini eksikliği, sadece basit bir dalgınlık değil; tedavi edilmediğinde sinir sisteminde kalıcı hasarlara ve ciddi bilişsel gerilemelere yol açabilen bir durumdur. Ancak uzmanlar, doğru beslenme stratejileriyle bu tablonun tersine çevrilebileceğini vurguluyor. Yapılan son klinik araştırmalar, belirli gıdaların kandaki B12 seviyesini takviye kadar hızlı yükseltebildiğini kanıtlıyor.

#4
Hafızanızı tazelemek, odaklanma sürenizi artırmak ve zihninizdeki o can sıkıcı sis perdesini aralamak için mutfağınıza dahil etmeniz gereken "6 süper besin" listesini, bilimsel veriler ışığında mercek altına aldık. İşte bilişsel sağlığınız için yeni bir sayfa açacak o mucizevi gıdalar... B12 vitamini, sinir sistemi sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimi için kritik bir öneme sahiptir. Eksikliği durumunda beyin sisi, konsantrasyon kaybı ve özellikle unutkanlık baş gösterir. Modern tıp araştırmaları, doğru beslenme stratejileriyle bilişsel fonksiyonların geri kazanılabileceğini kanıtlıyor. İşte B12 depolarını fulleyecek ve zihninizi keskinleştirecek 6 süper besin...

#5
1. DENİZLERİN BEYİN YAKITI: SARDALYA VE USKUMRU Yağlı balıklar sadece Omega-3 kaynağı değil, aynı zamanda B12 şampiyonudur. Neden Tüketilmeli? 100 gram sardalya, günlük B12 ihtiyacının yaklaşık 00'ünden fazlasını tek başına karşılayabilir. Journal of Nutrition'da yayımlanan çalışmalar, düzenli balık tüketen bireylerde beyin hacminin korunduğunu ve bilişsel gerilemenin yavaşladığını göstermektedir.

#6
2. KIRMIZI ET (ÖZELLİKLE KARACİĞER) B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yoğunlaşır ve sakatatlar bu listenin zirvesinde yer alır. Neden Tüketilmeli? Kuzu karaciğeri, biyoyararlanımı en yüksek B12 kaynağıdır. Demir ile birleştiğinde beyne giden oksijen miktarını artırarak "anıları geri çağırma" hızını destekler.

#7
3. DOĞAL PROBİYOTİK KAYNAĞI: YOĞURT VE KEFİR Süt ürünleri, B12'nin emilimi konusunda etten bile daha etkili olabilir. Neden Tüketilmeli? Tam yağlı ev yoğurdu, sindirim sistemini düzenlerken sinir kılıflarını (miyelin) onaran vitaminleri sunar. Araştırmalar, süt ürünlerinden alınan B12'nin vücut tarafından, kırmızı ete oranla daha kolay emildiğini (yüksek biyoyararlanım) vurguluyor.

#8
4. BİTKİSEL GÜÇ: BESİN MAYASI Özellikle vegan veya vejetaryen beslenenler için "altın" değerindedir. Neden Tüketilmeli? Bir yemek kaşığı zenginleştirilmiş besin mayası, günlük ihtiyacın tamamını karşılayabilir. Peynirimsi tadıyla salatalara ve makarnalara eklenebilir.

#9
5. YUMURTA (ÖZELLİKLE SARISI) Yumurta, sadece protein değil, beyin sağlığı için vazgeçilmez olan Kolin ve B12 kombinasyonuna sahiptir. Neden Tüketilmeli? Yumurta sarısı, vitaminin en yoğun olduğu kısımdır. Sabahları tüketilen iki yumurta, zihinsel uyanıklığı gün boyu korumaya yardımcı olur.

#10
6. KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ: MİDYE VE İSTİRİDYE Eğer bir "B12 bombası" arıyorsanız, cevap kesinlikle kabuklu deniz ürünleridir. Neden Tüketilmeli? Çok küçük porsiyonlarda bile devasa miktarda B12 içerirler. Ayrıca içerdikleri çinko sayesinde nöronlar arası iletişimi güçlendirirler.

#11
Emilim Sorunu: B12 eksikliği sadece az yemekten değil, mide asidi yetersizliğinden de kaynaklanabilir. Mide koruyucu ilaç kullanımı emilimi engelleyebilir. Pişirme Yöntemi: B12 vitamini yüksek ısıya karşı hassastır. Etleri çok uzun süre haşlamak veya kızartmak vitamin değerini 0 oranında düşürebilir.

#12
Kontrol Şart: Eğer ciddi bir unutkanlık yaşıyorsanız, beslenmeye ek olarak mutlaka bir kan tahlili yaptırıp doktor kontrolünde takviye düşünmelisiniz. Bu 6 besini beslenme rutininize ekleyerek zihninizdeki sis perdesini aralayabilir, kelimelerin dilinizin ucuna gelip takılmasına son verebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23