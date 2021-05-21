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Gündem Osman Kavala’nın tutukluluğuna karar verildi!
Gündem

Osman Kavala’nın tutukluluğuna karar verildi!

Gezi Parkı olayları davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:00:00 -
Osman Kavala’nın tutukluluğuna karar verildi!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.

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