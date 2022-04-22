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Gündem Osman Kavala için karar günü! Gezi finansörü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı
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Osman Kavala için karar günü! Gezi finansörü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı

Osman Kavala, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi davasının karar duruşmasında ifade verdi. Gezi Finansörü Kavala, hakkında istenen müebbet hapis cezası için "Saçmalık." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:07:00 - 2022-04-22 16:16:51
Osman Kavala için karar günü! Gezi finansörü duruşmaya SEGBİS ile bağlandı

 Yeniakit.com.tr 

Gezi finansörü Osman Kavala, Gezi davasının karar duruşmasına SEGBİS ile bağlandı.

Savcı müebbet hapis cezası isteğini yineledi!

Kavala savunmasında, davayı ve hakkında istenen müebbet hapis cezasını "saçmalık" diyerek yorumladı.

"Bir masa, bir sandalye, poğaça ve eczaneden alınmış maskeleri götürerek Gezi’nin finansmanını sağladığım iddiası akla uygun değildir." diyen Kavala, "Gezi'nin dışarıdan yönetildiğine dair delil gösterilemedi. 80 ile yayılan protestoları yönlendirdiğim iddiası akla uygun değildir, sadece poğaça ve eczaneden alınmış maskelerle gittiğim Gezi’nin maddi ihtiyaçlarını karşıladığım iddiası saçmalıktır." ifadelerini kullandı.

Gezi davasının bugün görülen duruşmasında savunmaların ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Savcı daha önce sunduğu mütalaayı tekrar ederek Osman Kavala için müebbet hapis cezası istedi.

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