AK Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

‘Gönül belediyeciliği’ sloganıyla sıkmadık el bırakmamak için mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretlerde bulunacağını ifade eden Güder, bir taraftan göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projeleri anlatırken, diğer taraftan ise vatandaşlarından gelen talepleri dinliyor.

Mahalle toplantısında konuşan Osman Güder, 31 Mart’taki yerel seçimle ilgili yaptığı açıklamada, her seçimin önemli olduğunu ve bunu millete karşı bir sınav olarak gördüklerini dile getirdi. Güder, “31 Mart yerel seçimlerini ülkenin bekası olarak görüyoruz. Her ne kadar bazıları, bazı seçimleri küçük görseler de biz her seçimin millete karşı bir sınavımız olduğunu, her sınavın önemli olduğunu, her sınavdan da başarıyla çıkmak istediğimize inanıyoruz. Biz, Battalgazi’de en yüksek oy oranıyla seçilmek istiyoruz. Tabi sadece Battalgazi’mizde değil, inşallah Malatya’mızda ve Türkiye’de rekor kırmak istiyoruz” dedi.

“102 mahallemiz ile ilgili raporlarımız elimizde mevcut”

Güder, Battalgazi İlçesi’nin 102 mahallesin ile ilgili raporların ellerinde bulunduğunu kaydederek, “Kaç sokak, kaç cadde olduğunu biliyoruz. 102 mahallemizle ilgili raporlarımız elimizde mevcut. Rabbim nasip eder, sizde uygun görürseniz, 31 Mart’ta halkımız bu görevi bize verirse biz mahallelerimizin dosyalarını alarak, arkadaşlarımız arasında taksimatlar yapacağız. İstişarede bulunarak, öncelikli sorunları tespit edeceğiz, ondan sonra gelip, istişareyle beraber sorunları çözeceğiz. Bu bölgelerdeki insanlarla istişare yaparak, yatırım yaptığımızda oradaki halkı memnun etmiş olursunuz” diye konuştu.

“AK Parti’nin değişik kademelerinde görev yaptım”

Güder, AK Parti’nin kurulduğu günden buyana aktif siyasetin içerisinde yer aldığını anımsatarak, “AK Parti’nin değişik kademelerinde görev yaptım. En sonda Battalgazi İlçe Başkanlığı görevini yaptım. Göreve talip olduk. Bu görev bizlere verildi. İnşallah bizde bu görevi layıkıyla, 310 bin nüfusun sorumluluğunu yüklenerek, bunun bilincinde olarak, bu insanların haklarını, hukuklarını taşımanın bilinciyle hareket ederek, toplumumuza hizmet etmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.