Osman Gökçek, Özgür’ü yine rezil rüsva etti: Elindeki belgeleri savcılığa versene o zaman!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘İtirafçılar çocuklarıyla tehdit edildiği için Ekrem İmamoğlu’nu iftira atıyorlar’ iddiasını verdiği cevapla çürütürken Özgür Özel’i de rezil rüsva etti.

CHP’de ortaya saçılan ve sonu gelmeyen yolsuzluklarla baklava kutularında alınan balya balya rüşvet paralarını protesto etmek için Meclis’e getirdiği ve üzerinde ‘Rüşvet için CHP’ yazılı baklava tepsisi ile Genel Başkanı Özgür Özel’i rezil eden AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Özgür Özel’i yine rezil rüsva etti.

Beyaz Tv’de katıldığı Sürmanşet programında Özgür Özel’in ‘İtirafçılar çocuklarıyla tehdit edildiği için Ekrem İmamoğlu’nu iftira atıyorlar’ iddiasını değerlendiren Osman Gökçek, Özgür Özel'e can alıcı bir soru sordu. Gökçek “Madem o itirafçılar çocukları için İmamoğlu'na iftira atıyorlar sen neden gidip elindeki belgeleri savcılığa vermiyorsun?” dedi.  

