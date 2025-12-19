Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu’na yakalama kararı çıktı! Hangi mal varlığına el konuldu?
Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıktı. Soruşturma kapsamında Garipoğlu’nun mal varlığına el konulmuştu. Hangi varlıklarına el konuldu ?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasının kapsamı genişliyor. Soruşturma kapsamında Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu’nun mal varlığına el konuldu.
Garipoğlu’nun yakalanması için İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda Hangi mal varlığına el konulmuştu?
- Bir ruhsatlı tabanca.
- Bir kurusıkı tabanca.
- Sekiz uyuşturucu hap.
- Dört parça kristal şeklinde uyuşturucu.
- Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu.
- Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beş likit.
- Uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar.
- Uyuşturucu madde öğütücüsü.
- Üstünde ve altında 100’er dolar bulunan dokuz deste boş. kağıt .
- Orta kısımları kesik 19 sahte dolar.
