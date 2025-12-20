Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Site, “Kokoretsinin” pişirilişini de şöyle tarif etti: "Sakatatlar şişe geçirilir, parçaların yerinde kalması için iç yağıyla kaplanır ve kömür ateşinde pişirilir. Geleneksel olarak Yunanistan'da Paskalya Pazarında meze olarak tüketilir. Paskalya ile ilişkilendirilmesine rağmen, genellikle yıl boyunca ülke genelinde bulunabilir. Kokoretsi, Balkanlar'da da popülerdir ve yemeğin adı, Arnavutça'da işkembe anlamına gelen kukurec kelimesinden gelir. Uluslararası popüler bir yemek olan kokoretsi, bazen çok sayıda baharat ve domatesle birlikte pide ekmeğine konularak sandviç olarak servis edilirken, bazıları da turşu ve dolmalık biberle birlikte baget ekmeğine koymayı tercih eder.