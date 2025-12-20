  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
14
Yeniakit Publisher
Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Dünyanın önde gelen gezi ve gastronomi rehberi Tasteatlas, kokoreçi Yunan yemeği olarak gösterdi.

#1
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

"Kokoretsi" olarak listeye giren lezzet, listenin 7. sırasındaki Türk kokoreçini geçmiş görünüyor.

#2
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Site, “Kokoretsinin” pişirilişini de şöyle tarif etti: "Sakatatlar şişe geçirilir, parçaların yerinde kalması için iç yağıyla kaplanır ve kömür ateşinde pişirilir. Geleneksel olarak Yunanistan'da Paskalya Pazarında meze olarak tüketilir. Paskalya ile ilişkilendirilmesine rağmen, genellikle yıl boyunca ülke genelinde bulunabilir. Kokoretsi, Balkanlar'da da popülerdir ve yemeğin adı, Arnavutça'da işkembe anlamına gelen kukurec kelimesinden gelir. Uluslararası popüler bir yemek olan kokoretsi, bazen çok sayıda baharat ve domatesle birlikte pide ekmeğine konularak sandviç olarak servis edilirken, bazıları da turşu ve dolmalık biberle birlikte baget ekmeğine koymayı tercih eder.

#3
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Tasteatlas'ın listesinde, kelle paça çorbası ve ciğer sarma da yer aldı. İŞTE YUNANLILARIN BİZDEN ÇALDIĞI VE ADINI DEĞİŞTİRDİĞİ YEMEKLER

#4
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Döner

#5
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

İmambayıldı

#6
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Kurabiye

#7
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Muhallebi

#8
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Cacık

#9
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Dolma

#10
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Yoğurt

#11
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Köfte

#12
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Baklava

#13
Foto - Yunanlar şimdi de kokoreçi çaldı: İşte verdikleri isim!

Karnıyarık/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofrasında Siyonizmin simgesi Coca-Cola, Dilinde Yahudi güzellemesi: Kim bu şerefsiz Hoca?
Gündem

Sofrasında Siyonizmin simgesi Coca-Cola, Dilinde Yahudi güzellemesi: Kim bu şerefsiz Hoca?

İslam dünyasının Gazze için kan ağladığı, Siyonist vahşetin sınır tanımadığı şu günlerde, sosyal medyada paylaşılan bir video infiale yol aç..
Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap
Gündem

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden oluşturulmak istenen kirli algı operasyonlarına karşı a..
Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...
Gündem

Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim...

Şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız'ın programa katılmak istediklerini söyleyen Seda Sayan, Güllü'nün çocukla..
FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"
Gündem

FETÖ’cü hainin kirli itirafı! Lağımdan ses verdi: "Biz olmasak İmamoğlu bir hiçti!"

Pensilvanya’nın uşakları, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk sevdasının arkasındaki kirli pazarlığı bir kez daha deşifre etti. Kaçak FETÖ’cü E..
TBMM’de Atatürk üzerinden provokasyon: CHP yine bildiğini yaptı
Gündem

TBMM’de Atatürk üzerinden provokasyon: CHP yine bildiğini yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP’nin her zamanki istismar siyaseti bir kez daha sahneye konuldu. AK Parti İstanbul Mill..
İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek
Gündem

İstanbul’a kar uyarısı: 10 yıl sonra ilk defa gerçekleşecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak asıl dikkat çeken gelişme yılbaşı gecesi için geldi. Meteo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23