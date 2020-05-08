Osman Gökçek, Meltem Cumbul ve Mahsun Kırmızıgül'e füze fırlattı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'nin talimatıyla ölüm orucu tutan Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek'i savunan sözde sanatçı Meltem Cumbul, Mahsun Kırmızıgül ve Atilla Taş'a Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'ten tokat niteliğinde tepki geldi.

Beyaz Tv'deki canlı yayında terörist İbrahim Gökçek'e arka çıkan sözde sanatçılara Osman Gökçek, "Hiç sehitlerimizle alakalı savunuculuğunuzu görmüyoruz ama İbrahim Gökçek'le ilgili görüyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

"Evinde bomba çıktı"

İbrahim Gökçek'in evinden 4 tane el yapımı patlayıcının çıktığını vurgulayan Osman Gökçek'in açıklamaları şu şekilde:

Hiç sehitlerimizle alakalı savunuculuğunuzu görmüyoruz ama İbrahim Gökçek'le ilgili görüyoruz.

İbrahim Gökçek kimdir? Şimdi bunun için diyorlar ki 'Bu bir sanatçıymış, şarkı okuyormuş onun içinde bu adama özgürlük istiyorlarmış.' Hayır öyle değil.

Bunların önemli savucularında biri de Mahsun Kırmızıgül. Geçen ölen Helin'i de savunmuştu. Bugün de kalkmış 'Elindeki silah değil, enstürman... 1985 yılından beri müzik yapan Grup Yorum'un talepleri karşılanmalı. Müzik susmamalı, İbrahim Gökçek ölmesin, yaşasın.'

Sayın Meltem Cumbul ve Mahsun Kırmızıgül; İbrahim Gökçek, DHKP/C terör örgütü üyesi. Silahlı örgüt kurmadan şuanda istinafta dosyası var. Bu kişinin evinde 4 parça patlayıcı madde ele geçirildi, bomba. Mahsun Kırmızıgül bu adamın evinde 4 tane el yapımı bomba ele geçirildi. Demek ki elinde enstürman yokmuş sadece bombalarda var. Acaba o bombaları kime atacaktı.

Geçen seferki gibi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze düzenlenen silahlı saldırılar gibi bu bombalarda yine bir emniyet mansubumuza mı atılacaktı?

Meltem Cumbul savunduğunuz insanlar bunlar. Bakın terör örgütü arananlar listesinde gri kategoride aranan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenen operasyonda yerin altındaki gizli bölmeden çıkıyor. Bu mu enstürman çalıyor.

Bakın Atilla Taş, hadi çok önemli birisi değildir. Ne diyor 'Türkülerden zarar gelmez' Evet türkülerden zarar gelmez. Ama İbrahim Gökçek'in evinde bulunan 4 tane el yapımı patlayıcıdan zarar gelir.