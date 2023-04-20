Osman Gökçek: Kılıçdaroğlu çekirdek çitleyen eşek yapacak

Türkiye 14 Mayıs'taki seçim atmosferini her anlamda yaşarken, iki taraf da seçmeni etkilemek için argümanlarını sunmaya devam ediyor.

Osman Gökçek, paylaştığı Tik Tok videosunda bir yandan mevcut hükümetin icraatlarından bahsederken, diğer yandan da CHP'li belediyelerin icraatlarını saydı.

"CHP'nin yaptığı, çekirdek çitleyen eşek heykeli"

Osman Gökçek'in ifadeleri şöyle:

AK Parti hükümetinin yaptığı, sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan gemiye bakın, uçağımıza bakın, bu da CHP’nin yaptığı çekirdek çitleyen eşek heykeli.. Bunlar yarın iktidar olsa bu heykellerden 500 tane daha yaparlar.

"Öteki tarafa bakıyorsunuz, uçak gemisi yapıyor"

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da çeşme açtı. Sayın Mansur Yavaş Ankara’da heykel açtı. Bodrum Belediyesi, 2.5 yılda heykel yaptı. Öteki tarafa bakıyorsunuz, uçak gemisi yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan şu vaadi duyduk; Süper hızlı tren yapacağım diyor. Allah aşkına, elimiz vicdanımıza koyalım, biz çalışmaya bakalım. İşte bir tane iş burada, diğeri burada… Sayın Kılıçdaroğlu ne yapacak? Çekirdek çitleyen eşek yapacak. Bu bir gerçek.

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