Osman Gökçek İslam karşıtı CHP'li isimlerin kimler olduğunu bir bir açıkladı
AK Parti milletvekili Osman Gökçek, İslam karşıtı olan CHP'li vekil ve bazı ünlü isimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti milletvekili Osman Gökçek CHP'nin İslam karşıtı bir parti olduğunu ortaya koydu.
Osman Gökçek, katıldığı bir canlı yayında CHP'li vekillerin İslam'ı nasıl hedef aldığını gözler önüne serdi.
Osman Gökçek, Canan Arıtman, Öztürk Yılmaz, Sera Kadıgil, Kemalattin Kamu, Falih Rufkı Atay, Ali Aydoğan, Şükrü Saraçoğlu, Şemsettin Günaltay, Refik Ahmet Sevengil, Mahmut Esa Bpzkurt, Onur Öymen gibi isimlerin İslam'ı hedef alan sözlerini aktardı.
