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Siyaset Osman Can da hakkı teslim etti: Hukuka aykırı değil!
Siyaset

Osman Can da hakkı teslim etti: Hukuka aykırı değil!

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) HDP’nin Hazine yardımı hesaplarına geçici olarak bloke koymasına ilişkin kararını değerlendirdi. Prof. Can, "Karar teknik açıdan hukuka aykırı değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:06:00 - 2023-01-05 22:42:10
Osman Can da hakkı teslim etti: Hukuka aykırı değil!

 Yeniakit.com.tr 

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi.

AYM eski raportörü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Can, HDP hakkında alınan Hazine yardımına bloke konulması kararını değerlendirdi.

Gazete Duvar'a konuşan Prof. Can, "AYM, daha önce bu tür tedbir kararlarında savunma istemezdi. İyi bir şey. Savunma geldiğinde yeniden bir değerlendirme yapacak." dedi.

"Hukuka aykırı değil"

Kararın geçici olduğunu vurgulayan Prof. Can, şu ifadeleri kullandı:

HADEP ve DTP kararlarında da tedbir talebinde bulunulmasına rağmen AYM, bunu reddetmişti. Burada da tedbir kararını kabul etti ama tedbir talebini geçici bir blokajla sınırlamış durumda.

Savunma istiyor ki, AYM daha önce bu tür tedbir kararlarında savunma istemezdi. İşin teknik tarafından bakıldığında durum bu ve hukuka aykırı değil. Davanın kapsamı içerisinde olan bir şey.

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