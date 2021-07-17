Osman Büyükşen son 3 yıldır anne ve babasının katillerini arıyor. Kurulan özel ekip son birkaç gündür çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gözaltına alınan 25 kişiden ikisi suçlarını itiraf etti. Peki, katiller kim?

Osman Büyükşen | Büyükşen ailesinin katilleri belli oldu mu?

Çiftin oğlu Osman Büyükşen sosyal medya hesabından kardeşlerinin masum olduğunu açıkladı. Osman Büyükşen, “Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur” açıklamasını yaptı.

Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah B. ile Esra T. adliyeye sevk edildi ve suçlarını itiraf etti. Katilin yanlış eve girdiği ve çifti öldürdüğü ortaya çıktı.