Osman Bey ne zaman vefat etti? Osman Gazi'nin hastalığı neydi?

Atv'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kilitleyen, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın kaç sezon yayınlanacağı merak ediliyor.

5 sezonda 150 bölüm boyunca ekranlarda olan, başrolde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, ilk sezon finalini 27. bölümle verdi. Dizinin 18. bölümü ise iki hafta boyunca ekranlarda yayınlanmamıştı.

Kuruluş Osman kaç sezon sürecek?

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, dizinin 5-6 sezon sürmesini planladıklarını söylemişti.

Osman Gazi tarihte ne zaman vefat etti?

Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden tarihçilerin bildirdiklerine göre, beylik idaresini oğlu olan Orhan Bey'e bırakmıştı. Ancak Osman Bey'in ne zaman ölüp, Orhan Bey'in ne zaman beylik idaresini tümüyle eline aldığı tartışmalıdır. 1320'den sonraki olayların tarihçilerce anlatımlarında Osman Bey'in ismi geçmemektedir. 15. yy Osmanlı tarihçilerinden Ruhi Çelebi 1481 tarihine kadar getirdiği Tevarih-i Âli Osman adlı tarih eserinde Osman Bey'in 1320'de öldüğünü bildirmektedir.

Bir diğer kaynakta da 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat eden Osman Bey, vasiyeti üzerine, geçici olarak gömülü bulunduğu Söğüt'ten alınarak 2.5 yıl sonra 1326 yılında Bursa'daki Gümüş Künbed'e defnedildi.

Gut hastalığı nedir?

Gut hastalığı veya nikris ya da damla hastalığı ilk çağlarda Hipokrat zamanından bilinir. Benjamin Franklin, Kral 8. Henry de gut hastalığından muzdaripti. Osmanlı hanedanının da genetik hastalıklarından bir tanesi. Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, I. Abdülhamid gibi Osmanlı padişahlarının gut hastalığına yakalandığı tarih kitaplarında yazar.

Eklemlerde aniden gelişen ağrı, kızarıklık, şişlik ve hassasiyetle kendini belli eden gut hastalığı, bir çeşit eklem iltihabıdır.