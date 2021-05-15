Osman bey gerçekte Bala Hatunla evliyken mi Malhun Hatunla evlendi?

Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba günleri reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Bala Hatun’un geçmişte yaşadığı post darbesi sonrası hamile kalamaması, Bala hatun’u üzmektedir. Bala Hatun, Ertuğrul Bey’in Osman’a vasiyetini bildiği için ve dahi devletin bekası ve Osman Bey’in beyliğinin devamı için bir varisin olması gerektiğini bildiğinden, Osman Bey’in evlenmesine izin vermekte. Şeyh Edebali’nin tavsiyesi üzerine Osman Bey, Umur Bey’in kızı Malhun Hatun ile evlenmesine razı olur. Osman Bey’in tarihte kaç evlilik yaptığı ve Bala ve Malhun Hatun ile ne zaman evlendiği de merak edilmekte.

Râbi'a Bala Hatun 1250 veya 1256 yılında doğduğu, 1324 yılında ise vefat ettiği söyleniyor. Bala Hatun, Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı. Osmanlı Devleti'nin ilk veziri Aleâddin Paşa'nın annesidir. Şeyh Edebalı ve Bala Hatun, Bilecik’te Şeyh Edabalı türbesinde bulunmaktadır.

Malhun Hatun, doğum tarihi bilinmemektedir. Malhun Hatun’un ölüm tarihi Kasım 1326 olarak geçmektedir. Malhun Hatun Osman Bey’in eşi ve Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı Orhan Gazi'nin annesidir.

Osman Bey’in Malhun Hatun’dan olan çocukları: Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, Savcı Bey. Hem Bala Hatun hem de Malhun Hatun’un vefat tarihine bakıldığında Osman Bey’in, Kuruluş Osman dizisinde olduğu gibi Bala Hatun ile eviyken Malhun Hatun ile ikini evliliğini yaptığı görülüyor.