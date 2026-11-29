Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da saha kenarında teknik direktör Okan Buruk değil, yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu olacak. Buruk, geçen haftaki Başakşehir maçının ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle derbide takımın başında yer alamayacak.

Dolmabahçe'deki derbi kazanılırsa Buruk, Galatasaray kariyerinde bu statta 3. deplasman galibiyetine ulaşacak ve ligde Beşiktaş'ı dış sahada en fazla mağlup eden teknik direktör Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak olacak.

Ligde zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, derbiden galip ayrılarak hem şampiyonluk yarışında kayıp yaşamamak hem de rakibiyle puan farkını açmak istiyor.

Osimhen ve Sallai için karar son antrenman sonrası

Tedavileri devam eden Victor Osimhen ile Roland Sallai'nin derbide oynayıp oynamayacağı son antrenmandan sonra belli olacak. Sakatlığı bulunan Rafael Leao ise forma giymeyecek.

Sallai ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu derbide sarı kart görürse gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek; Leao da sarı kart sınırındaki oyuncular arasında.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu ise görev almaları durumunda ilk kez Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak.

Zirvede 31 puan, deplasmanda tek yenilgi Trabzonspor'a

Galatasaray, ligde 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan topladı. Bu sezon çıktığı 5 deplasman maçının 4'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor FK'yı 4-0, Başakşehir'i 3-2, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Konyaspor'u 4-0 yendi; dış sahadaki tek yenilgisini 4-0'lık skorla Trabzonspor karşısında aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya yenilen Galatasaray, bu maçın ardından 8 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Serinin lig ayağında Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Samsunspor'u, Şampiyonlar Ligi ayağında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup etti. Büyük maçlarda bu haftaya kadar evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12 lig maçında rakip ağlara 29 gol bırakırken kalesinde 16 gol gördü ve 12 karşılaşmanın 8'inde kalesini gole kapatamadı. Kalede Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz ise 1 maçta görev yaptı.

Son 5 Beşiktaş maçında 4 kırmızı kart

Galatasaray, Beşiktaş ile 4'ü lig, 1'i TFF Süper Kupa olmak üzere oynadığı son 5 karşılaşmada 4 kırmızı kart gördü. Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane bu maçlarda oyun dışında kaldı.

27 yaşındaki Nijeryalı forvet Osimhen, Beşiktaş'a karşı tamamı ligde olmak üzere 4 maça çıktı ve bu derbilerde 2 gol attı. Galatasaray, Osimhen'in görev yaptığı bu 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.