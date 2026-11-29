Emre Belözoğlu 3 futbolcudan umudunu kesti, Fenerbahçe'den ayrılıyorlar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Emre Belözoğlu'nun 3 futbolcuyu gözden çıkardığı konuşuluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Emre Belözoğlu'nun 3 futbolcuyu gözden çıkardığı konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi'ndeki iyi görüntüye karşın Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ocak ayında ciddi transferler yapmayı planlıyor. Emre Belözoğlu, gidecek ve gelecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Kontenjan sıkıntısı nedeniyle Emre Belözoğlu'nun 23 yaş altı transferlere öncelik verdiği belirtilirken, 46 yaşındaki teknik adamın 3 futbolcudan umudunu kestiği ve yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Emre Belözoğlu'nun gözden çıkardığı isimlerin Nene, Mimovic ve Lukaku olduğu iddia edildi. Türkiye Gazetesi'ne göre MLS ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Lukaku için sarı-lacivertliler gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Öte yandan haberde Marco Asensio'nun geleceğinin de henüz netleşmediği, İngilizlerin kıskacındaki Archie Brown'ın ayrılması ve yerine birinin bulunamaması halinde Oosterwolde'nin takımda tutulması söz konusu.
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