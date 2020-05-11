  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

OSİAD'dan "krediler tabana yayılsın" çağrısı

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci: - "Bankalar kredi verirken hiçbir risk barındırmayan, nakit akışı düzgün, mali yapısı güçlü firmaları tercih ediyor. Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:35:04 -
OSİAD'dan "krediler tabana yayılsın" çağrısı

ANKARA (AA) - OSTİM Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, bankaların kredi verirken mali yapısı güçlü firmaları tercih ettiğini belirterek "Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor. Bankalar kredi dağıtmış oluyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor." ifadesini kullandı.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkenin önde gelen sanayi bölgelerinden OSTİM'de imalat sanayisinde üretimin yarı yarıya düştüğünü, bunun da KOBİ'lerin finansman ihtiyacını artırdığını vurguladı.

KOBİ'lerin bu süreçte oluşan zorlu ekonomik koşullar nedeniyle finansmana erişim sorunlarının arttığına işaret eden Ekinci, işletmelerin, bankalara ulaşmada sıkıntı yaşadığını dile getirdiğini aktardı.

Ekinci, bankaların kredi kotasını doldururken mali yapısı düzgün firmaları tercih ettiğini savunarak "Krediye asıl ihtiyacı olan firmaların talepleri karşılanmıyor. Bankalar cezadan kaçınmak için hiçbir risk barındırmayan, nakit akışı düzgün, mali yapısı güçlü firmaları tercih ediyor, ellerindeki parayı tahsil kabiliyeti yüksek firmalara veriyorlar. Böylece para belli işletmelerde yoğunlaşıyor. Bankalar kredi dağıtmış oluyor ancak gerçekte kredi tabana yayılmıyor, reel ekonomiye dönmüyor, dolayısıyla piyasa hareketlenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı