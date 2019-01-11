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Oscar’dan önce son bakış

İstanbul Modern Sinema, 91. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor.

11 Ocak 2019 Cuma 12:04
Oscar’dan önce son bakış

Dünya festivallerinde hit olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin bir araya geldiği Oscar’ın Yabancıları adlı programda 87 ülkenin adaylarından öne çıkan filmler yer alıyor.  Programda izleyiciyle buluşacak 15 filmin dokuzu Oscar ödüllerinin“Yabancı Dilde En iyi Film” kategorisinde adaylığa yükseldi. Programda gösterilecek filmler arasında Lee Chang-Dong’un, Haruki Murakami’nin öyküsünden uyarladığı şiirsel ve esrarengiz filmi, Şüphe, yine Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Lübnan’ın adayı Nadine Labaki imzalı Kefernahum, Ukrayna’nın adayı, Sergei Loznitsa’nın Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü kazanan filmi Donbass ve son zamanların en çok konuşulan filmlerinden biri olan “Roma” da yer alıyor. 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:04
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