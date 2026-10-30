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Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

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Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

Trabzon'un Tonya ilçesindeki yaylalarda ve yüksek kesimlerde, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu tonlar hakim oldu. Canikdere Şelalesi de büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

İlçede sonbaharın güzelliklerini görmek isteyenlerin tercih ettiği Erikbeli Yaylası ve Çayıriçi Mahallesi, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

#2
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

Ormanlık alanların sonbahar renkleriyle kaplandığı bölgede, ağaçların arasından uzanan yollar da ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan Canikdere Şelalesi de bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

#4
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

Tonya'daki yaylalar ve ormanlık alanlar, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşüyle dronla görüntülendi.

#5
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

Tonya’dan sonbahar kareleri…

#6
Foto - Trabzon'da sonbahar! Yüksek kesimler farklı renklere büründü

Tonya’dan sonbahar kareleri…

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