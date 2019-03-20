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OSB'lerde yaklaşık 800 bin yeni istihdam hedefleniyor

Türkiye genelinde organize sanayi bölgesi sayısı 312'ye ulaşırken, tüm sanayi parsellerinde üretimin başlamasıyla istihdamın yaklaşık 800 bin artışla 2,5 milyon kişiye ulaşması planlanıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
OSB'lerde yaklaşık 800 bin yeni istihdam hedefleniyor

Türkiye genelinde organize sanayi bölgesi (OSB) sayısı 312'ye ulaşırken, tüm sanayi parsellerinde üretime geçilmesiyle istihdamın yaklaşık 800 bin artışla 2,5 milyon kişiye ulaşması planlanıyor.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, kalkınmanın önemli unsurlarından olan OSB'ler, bulundukları illerin sanayisinin gelişimini sağlarken istihdamın artmasına da katkı veriyor.

Türkiye'de planlı kalkınma döneminin başladığı 1960'lı yıllardan bu yana OSB ve sanayi siteleriyle az gelişmiş bölgelerde de sanayinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Geçen yıl 3'ü ihtisas OSB olmak üzere toplam 4 OSB'nin kuruluşu tamamlanarak, tüzel kişiliğe kavuşturuldu. Böylece Türkiye genelindeki OSB sayısı 312'ye yükseldi.

- Toplam 185 OSB projesine kredi desteği

OSB'lerde 50 bin 528 parselde üretim gerçekleşirken, bu bölgelerde istihdam edilenlerin sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 727 bin 325 kişi oldu.

Türkiye genelindeki OSB'lerin tüm parsellerinde üretimin başlamasıyla bu bölgelerdeki istihdamın ise yaklaşık 800 bin artışla 2 milyon 500 bin kişiye ulaşması öngörüldü.

Bakanlık tarafından, kredi desteğiyle 1962 yılından geçen yılın sonuna kadar 32 bin 336 hektar büyüklüğünde 185 OSB'ye yönelik başta alan genişletme olmak üzere çeşitli projeler geliştirildi. Bu kapsamda, yol, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan OSB'ler sanayicinin hizmetine sunuldu.

- Sanayi sitelerinin sayısı 476'ya ulaştı

Bu arada, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleriyle idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal kurumlarla donatılmış iş yeri toplulukları olan sanayi sitelerine yönelik çalışmalar da devam etti.

Çarpık sanayileşmenin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla oluşturulan sanayi sitelerinin sayısı geçen yıl itibarıyla 476'ya ulaştı. Bu sitelerdeki 95 bin 202 iş yerinde de yaklaşık 476 bin kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkanı sağlandı.

Bakanlığın 2018 yatırım programında ise 40 sanayi sitesi projesi yer aldı. Geçen yıl 4 sanayi sitesi projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetine sunuldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:06
  1. Organize Sanayi Bölgeleri
  2. OSB
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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