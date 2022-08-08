OSB’lerde üretim yüzde 1 arttı

Türkiye’deki 374 organize sanayi bölgesinin çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) “20. Olağan Genel Kurulu” gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurul, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün katılımıyla yapıldı.

Kütükcü üretimde, istihdamda ve ihracatta salgın öncesi dönemin üzerine çıkıldığına işaret ederek, OSB’lerin bu alanlarda Türkiye’nin taşıyıcı kolonlarından olduğunu söyledi. OSB’lerin 2021’i yüzde 12,7 üretim artışıyla tamamladığını anlatan Kütükcü, “2022’nin ilk 6 ayında ise yüzde 1’in üzerinde üretim artışıyla yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kütükcü, son 2 yılda OSB’lerde yatırımcılara 5 binin üzerinde yeni sanayi parselinin tahsis edildiğini belirterek, “OSB’lerimiz son 2 yılda, 400 bin kişiye yeni istihdam sağladı. Böylece toplam 2 milyon 495 bin istihdamla tarihimizin en yüksek istihdam rakamına ulaştık. 2023 için koyduğumuz 2,5 milyon istihdam hedefimize de inşallah bu tarihten önce ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, Türkiye’de kapasite kullanım oranlarının yüzde 78’in üzerine çıktığını, üretimdeki OSB’lerin doluluk oranının ise yüzde 88 olduğunu belirterek, yeni yatırımlara ve yeni kapasitelere ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu ise, son dönemde firmaların uygun koşullarda finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunları gündeme getirdiklerine işaret ederek, yeşil dönüşümün de sanayiciler için risk ve fırsatlar içerdiğinden bahsetti. Sanayinin en büyük maliyet kalemlerinden birinin enerji olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, OSB’lerde GES kurulmasını sağlayacak düzenlemenin çıkarılması konusunda da destek talep etti.