OSB'de yağ tankı patladı Bursa'da bir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikanın atık yağ tankında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurda fabrikasındaki atık yağ tankında patlama meydana geldi. Kısa sürede müdahale edildi Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Bir hurda fabrikasında atık yağların konduğu tank patladı. Patlamayı duyanların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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