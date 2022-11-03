Orzaks İlaç’tan 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü’ne Özel Anlamlı Kutlama!

Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen formülü ile Sarı Destek Ocean Vitamin D3’ü bebeklik çağından itibaren herkesin kullanımına güvenle sunan Orzsaks İlaç, gelenekselleştirdiği 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü kutlamalarını bu sene Darülaceze’de gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında yediden yetmişe Darülaceze sakinleri ile bir araya gelen Orzaks İlaç çalışanları; Ocean Vitamin D3 ve çeşitli hediyelerini sunarak, D Vitamini eksikliğinin önemine dikkat çekti. Etkinlik sakinler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, eğlence dolu anlara sahne oldu.

Küçük büyük herkesin Sarı Destek’i, kapılarını yediden yetmişe herkese açan Darülaceze ile bir araya gelmekten, değerli büyüklerimiz ve geleceğimiz olan küçüklerimiz ile harika bir gün geçirmekten ve en önemlisi toplumumuz için farkındalık oluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayarak, herkesin Dünya D Vitamini Günü’nü kutladı.

Sarı Destek Ocean Vitamin D3 ile 2 Kasım Dünya D Vitamini Günü Kutlu Olsun!