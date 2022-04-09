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Medya 'Oruçluyum' diyen eşine verdiği cevap gündem oldu! Takipçileri ikiye ayrıldı
Medya

'Oruçluyum' diyen eşine verdiği cevap gündem oldu! Takipçileri ikiye ayrıldı

Instagram'da bir kullanıcının eşi ile arasında geçen "Oruç" diyaloğu, takipçilerini kimin haklı olduğu konusunda ikiye böldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 02:36:00 - 2022-04-09 02:40:51

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada "thebaci" adlı Instagram kullanıcısı eşi ile arasındaki diyaloğu paylaştı.

Videoda eve gelen koca, eşine, "İftarda ne var?" diye sordu.

Eşi, adama, "Bugün oruçluydum. Bir şey hazırlayamadım." diyerek cevap verdi.

'Kahvaltılık bir şeyler hazırla' sözü takipçilerini ikiye böldü!

Adam, karısına, "Ne yapacağız o zaman?" dedikten sonra, "Kahvaltılık bir şeyler hazırla." ifadesini kullandı.

Instagram kullanıcısının takipçileri, adam ile eşi arasında geçen diyalog hakkında ikiye bölündü. Kimileri, "Ne şanslı kadın." yorumunu yaparken kimileri ise adamın eşine yönelik tavrını eleştirdi.

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