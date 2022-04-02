Oruç tutun hem sıhhat bulun, hem sigaradan kurtulun! Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

Dr. Adem Artut, Ramazan ayının sigara kullanan kişilerin kararlılığına ve iradesine göre pozitif katkılar sağladığını belirtti.

Ramazan ayında sigarayı bırakmak daha kolay

Sigara bağımlılığı ile mücadelede, sigaradan ayrı kalınan süreler ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse sigaraya duyulan ihtiyacın da bir o kadar azaldığını aktaran Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görevli Dr. Adem Artut, "Ramazan ayı sigarayı bırakmak için bir milat olabilir. Ramazan ayından sonrada aynı iradeyi devam ettirmek gerekiyor. Aklına sigara geldiği zaman başka yerlere odaklanacak, tavsiyelerimize uyacak. O zaman başarı şansı artıyor. Kişi verdiğimiz tedaviye 3 ay devam etmek zorunda. Bantları bıraktığı zaman tekrar içim sayısı artar. Aksi takdirde tedavi üç ay daha uzar” şeklinde konuştu.



"Uygulanan tedavi ile sigarayı bırakmayı başardım"

20 yıldır sigara içtikten sonra Sağlık Müdürlüğü Sigara Bıraktırma Polikliniği sayesinde sigarayı bıraktığını söyleyen Ali Rıza Şenal da “Sigarayı üniversite yıllarımdan beri içiyordum. Vücudum artık sigaranın etkilerini belli etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayı öncesinde Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine müracaat ettim. Uygulanan tedavi ile sigarayı bırakmayı başardım” dedi.

"Sigara yerine su ve meyve suyu için"

Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği Nevşehir Şubesi Kurucu İl Başkanı Şahin Güneş ise Ramazan ayının insanların sigaradan kurtuluşuna vesile olabileceğini söyleyerek; "İftardan sonra takdir edersiniz ki yemek yediğimizde vücudumuz bazı hormonları salgılayamıyor. Bu süreçte sigara yerine su için, meyve suyu için, sağlıkla ilgili diğer vitaminleri alın diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bıraktırma Danışma Hattı ve konuya özel eğitimler alan hekimlerin görev yaptığı sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunuluyor. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nda, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerin uygun gördüğü hastalara ilaç tedavisi de başlanıyor.

Sigara bağımlılığından kurtarıyor

Sigara bağımlılığından kurtulmak için kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olan nikotin bantları, aşırı bağımlılık nedeniyle oruç tutmayan sigara bağımlıları için çözüm oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bir fetvada, nikotin bantlarının orucu bozmadığı ifade edildi.

Nikotin bandı orucu bozmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, nikotin bantlarının orucu bozup bozmayacağına ilişkin bir soruya şu fetvayı verdi: "Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367)"

Sigara dumanı orucu bozar mı?

Oruçluyken istemsizce sigara dumanına maruz kalabilen vatandaşlar, bu durumun oruç ibadeti üzerindeki etkisi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; Diyanet konuya yönelik açıklama yaptı.

(Diyanet Cevabı)

" Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer." şeklinde cevap vermiştir.

Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

KAZA GEREKİR Mİ?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.