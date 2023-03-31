Oruç tutanlarla dalga geçtiler, yetmezmiş gibi tiye alıp güldüler
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları mübarek Ramazan ayını tiye aldıkları anları sosyal medyada paylaştı. Dizinin yıldızı Ertan Saban, sigara içip 'Hayırlı Ramazanlar' derken videodaki diğer oyuncular o anlara gülerek eşlik etti.
Televizyonun fenomen yapımlarından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde oyuncuların mübarek Ramazan-ı Şerif ayını tiye aldıkları anlar öne çıktı.
Dizinin başrollerinden Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Sadi Payaslı karakterini canlandıran Ertan Saban, sigara içerek 'Hayırlı Ramazanlar' diyor.
O anlarda Devrim Özkan ve Sercan Gülbahar, Saban'ın Ramazan-ı Şerif'i tiye almasına gülerek karşılık veriyor.
ORUCU TİYE ALDILAR
Instagram'da yayınlanan videoda Devrim Özkan, Sercan Gülbahar ve Ertan Saban'la Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin takipçilerine sesleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Fakat videonun devam eden bölümünde Saban'ın sigara dumanını üfleyip 'Hayırlı Ramazanlar' demesiyle işin rengi değişiyor.
Özkan ve Gülbahar, bu tiye alınmaya gülerek karşılık verirken videonun kapanışında 'İftardan sonra' vurgusunda bulunuluyor.