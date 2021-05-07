Oruç tutan gazeteciyi hücreye attılar

Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestoları haberleştirdiği için şubatta gözaltına alınan Müslüman gazeteci Kay Zon Nway'ın, ramazanda oruç tuttuğu için hücre hapsine alındığı öğrenildi.

Myanma Now internet sitesinde çalışan gazeteci Nyaw'ın avukatı Nilar Khine, dünkü duruşmasında müvekkilinin 28 Nisan'dan bu yana hücrede tutulduğunu belirtti.

Nyaw'ın ramazan dolayısıyla oruç tuttuğu için açlık grevi yaptığı zannedilerek hücreye alındığını aktaran avukat Khine, "Nyaw, içeride bulunduğu sürede hiçbir protestoya girişmedi. Sadece ramazan ayından ötürü oruç tuttu. Sebepsiz yere hücre hapsinde tutuluyor." dedi.

Khine, müvekkilinin hücreden çıkarılması için askeri mahkemeye talepte bulunduğunu açıkladı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) verilerine göre, 1 Şubat darbesinden bu yana Myanmar'da 48 gazeteci gözaltında tutuluyor.

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 772 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.