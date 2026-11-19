Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk mühendisleri tarafından inşa edilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kıtalar arası ikinci görevi kapsamında Pakistan'a ulaştığını duyurdu. Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan gemi, Pakistan'ın Karaçi Limanı'na vardı.

Gemi, yeni görevi kapsamında iki alanda 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştirecek.

Önce Karaçi açıklarındaki Indus-C Blok

Oruç Reis öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek. Karaçi açıklarındaki bu çalışmada toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplanacak. Geminin çalışma alanına varışı, yapacağı hazırlık ve veri toplama çalışmalarının yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

İlk veri toplama çalışmalarının ardından gemi yeniden Karaçi Limanı'na dönecek ve yeni operasyon için hazırlık yapacak. Pakistan karasularındaki ikinci adres, Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak. Burada Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu veri toplanacak; çalışmanın toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.

Bayraktar: Pakistan ile güç birliği hedefliyoruz

Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada geminin bugüne kadarki çalışmalarını da aktardı: "Bugüne kadar Mavi Vatan'da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz."

Bir diğer açıklamasında Bayraktar, "Dünyanın 4'üncü büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. Bakan, operasyon sayesinde "milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden" gemiyle devletin gücünün ve yerli mühendisliğin tüm dünyaya bir kez daha gösterileceği değerlendirmesinde bulundu.

Somali'deki sondajın kapısını Oruç Reis araladı

Gemi, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı. Üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda toplanan üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamış, Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin Somali'de devam eden sondajına zemin hazırlamıştı.

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi. Deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabilen gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında da kullanılabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan geminin uzunluğu 87 metre, genişliği 23 metre, yüksekliği ise 34 metre.

Geminin Pakistan'a ulaşması vesilesiyle Bakan Bayraktar'ın katılacağı bir tören düzenlenecek. Oruç Reis, son hazırlıklarını tamamladıktan sonra görev için limandan ayrılacak.