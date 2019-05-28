Oruç ne zaman bitecek? Son oruç ne zaman tutulacak? Bayram ne zaman?

Mübarek Ramazan Bayramı'na doğru ilerlediğimiz günlerde, bayram hazırlıkları yurt genelinde başladı. Ramazan ayında orucun son günü ne zaman sorusu, son günlerde birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. İbadetlerinin büyük bir kısmını tamamladıklarını düşünen Müslümanlar, son orucun ne zaman tutulacağına dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, Ramazan ayı ne zaman bitecek? Son oruç ne zaman tutulacak? Bayram ne zaman?

Son oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre ramazan ayı, 3 Haziran 2019 günü arefe gününde tutulacak olan oruçla son bulacak.

Bayram ne zaman?

Ramazan Bayramı tatili, 3 Haziran Pazartesi günü arefe günü ile başlayacak. Hicri takvime göre Şevval ayının birinci günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 4 Haziran tarihine denk gelecek. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramının üçüncü ve son günü olacak.