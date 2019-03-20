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Oruç ne zaman başlıyor 2019 Ramazan ilk teravih ilk sahur ilk iftar ne zaman?

Diyanet takvimi Ramazan orucu ne zaman 2019, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2019 Ramazan ayı ilk gün ilk iftar teravih ve ilk sahur ne zaman? 2019 Ramazan imsakiyesi saat kaçta iftar edilecek? Ramazanda sahur saat kaçta? Müslümanlar açısından önemli ayların başında gelen, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurultuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazanda oruç tutacak olan Müslümanlar oruç ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorularının cevabını araştırıyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:29
Oruç ne zaman başlıyor 2019 Ramazan ilk teravih ilk sahur ilk iftar ne zaman?

Diyanet takvimi Ramazan orucu ne zaman 2019, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman olacak? 2019 Ramazan ayı ilk gün ilk iftar teravih ve ilk sahur ne zaman? 2019 Ramazan imsakiyesi saat kaçta iftar edilecek? Ramazanda sahur saat kaçta? Müslümanlar açısından önemli ayların başında gelen, başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurultuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazanda oruç tutacak olan Müslümanlar oruç ne zaman başlıyor? 2019 Ramazan ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorularının cevabını araştırıyor. 

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 11 ayın sultanı olarak bilinen ve İslam aleminin 'mübarek ay' olarak adlandırdığı Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da huşu içinde karşılanacak. Mart ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi de belli oldu. Peki, 2019 Ramazan ayı ne zaman?Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? 2019 Diyanet takvimine göre, Ramazan’ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür. Ramazan ayı bu yıl 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve Müslümanlar, İslam dininin 5 temel şartından olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 30 gün boyunca tutulan orucun ardından 3 Haziran Pazartesi günü Ramazan ayı sona erecek. Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma gününe denk geliyor.

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazanda sahura kalkmadan oruca niyet edilir mi?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi: “Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:29
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