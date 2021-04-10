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Oruç Oruç fidyesi günlük ne kadar? 2021 yılı fidye miktarı nedir?
Oruç

Oruç fidyesi günlük ne kadar? 2021 yılı fidye miktarı nedir?

Oruç tutamayan kişiler tutamadıkları gün sayısınca fidye ödemesi gerekiyor. Ramazan ayı yaklaştıkça "oruç fidyesi ne kadar 2021? Fitre ne kadar, kimlere verilir?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, Oruç fidyesi günlük ne kadar? 2021 yılı fidye miktarı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:32:00 -
Oruç fidyesi günlük ne kadar? 2021 yılı fidye miktarı nedir?

Diyanet 2021 Fitre miktarı ne kadar? Oruc fidyesi kimlere verilir, verilmez? soruları müslüman vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Her müslümanın Ramazan Ayı'nda vermesi vacip olan fitre, kişi başına verilecek miktar üzerinden hesaplanmaktadır.

Oruç fidyesi günlük ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir.Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır.

Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir.

Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

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