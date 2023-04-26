Örtüye özgürlük vaadi lafta kaldı

Zekeriya Say İstanbul

Merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın emaneti Saadet Partisi’nin genel merkezinde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden ve sözde helalleşme adı altında başta başörtülüler olmak üzere mütedeyyin kesimden oy tırtıklamaya çalışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şark kurnazlığı sergiliyor.

Geçmişte başörtüsünü “Bez parçası” olarak niteleyen, CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde de başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne koşan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi mütedeyyin kesimden oy devşirmek için öne sürdüğü başörtüsüne yasal güvence vaadini unutturmaya çalışıyor.

Uzmanlar: Yan yattı çamura battı

Başta KHK’lılar olmak üzere terörle iltisaklı örgüt militanlarına özgürlük vaat eden ve ittifak ortakları HDP’nin Öcalan’ın tahliyesine yönelik skandal açıklamalarına göz yuman zillet bileşenleri, CHP tabanını oluşturan azgın azınlığın tepkisinden ve ideolojik olarak beslendiği ADD’den gelen ikazlar sonrası geri adım atarak, başörtüsü hakkında tek kelime etmemeye başladı. Başta örtü istismarcısı Kılıçdaroğlu olmak üzere zillet bileşenlerinin başörtüsü suskunluğunu Akit’e değerlendiren STK temsilcileri ve aydınlar, “7’li koalisyon 14 Mayıs seçimleri öncesi çamura yattı” görüşünde birleşti.

Halkı aldatmaya yönelik tuzaktı

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, en başından itibaren ne helalleşme ne de başörtüsüne özgürlük konusundaki söylemlerini inandırıcı bulmadıklarını hatırlatarak “Bunu seçimler öncesi mütedeyyin halkımıza karşı kurulmaya çalışılan bir tuzak olarak ifade etmiştik. Nitekim haklı olduğumuzu hep birlikte izlemekteyiz. İslam bir Müslümana her şeyden önce ilkeli olmayı emreder. Yıllarca inançlı insanımızın ne kadar değeri var ise onu ayaklar altına almaya çalışan CHP zihniyeti, dindar kesimde aradığı karşılığı bulamayınca muhafazakâr tabanlı ortaklarını devreye soktu. Aziz milletimiz, feraseti sayesinde kurulan oyunları görmektedir. Biz inanıyoruz ki nasıl üniversitelerde ve kamuda başörtüsü serbestliği sağlandıysa, Ayasofya Camii açıldı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başörtüsü de anayasal güvenceye alınacak ve bu mesele açılmamak üzere tarih sayfalarına gömülecektir” dedi.

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Hayvana müşfik, örtüye şeditler

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise şunları söyledi: “Bay Kemal’in, daha doğrusu CHP zihniyetinin seccadeye ayakkabılarıyla bastıkları görüntüyü bir Müslüman asla unutmamalıdır. Bu CHP’nin gerçek yüzüdür! İktidara geldiklerinde hayvan haklarıyla alakalı maddeleri bile mutabakat metnine koyma ihtiyacı duyan bu şer ittifakı, Müslüman kadının şerefi olan başörtüsüyle alakalı bir düzenlemeye, bunu anayasal hak olarak garanti altına almaya dair bir söz vermeye tenezzül bile etmemiştir. Hayvanlara verdikleri değeri bu ülkenin asli unsuru olan başörtülülere göstermezler. İktidardan pay alabilmek adına her türlü zillete ‘ya Rabbi şükür’ diyen Müslüman iddialı partiler de bu zihniyeti iktidara getirmek için payandalık yapıyor. Her şeye eyvallah diyecek kadar sefil bir durumdalar. Başörtüsü özgürlüğünün korunmasıyla alakalı anayasal düzenlemeye karşı çıktıklarını unutmadık ama onlar kendi vaatlerini unutturma peşinde.”