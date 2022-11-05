Örtüye karşı kirli ittifak

Sözde helalleşme adı altında mütedeyyin kesime şirinlik yapan ve başörtüsü üzerinden oy avcılığına soyunan zillet paydaşları kurdukları tuzağa düştü. Zaten özgür olan başörtüsünden nemalanmak için Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla hazırlanan yasa teklifi, Başkan Erdoğan’ın anayasa değişikliği restiyle ayağına dolanan CHP ve avaneleri, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak olan düzenlemeye takoz olabilmek için her yolu deniyorlar.

CHP’nin sinsi planı suya düştü

Tesettür karşıtlığı çok eskilere dayandığı halde sırf başörtüsünden nemalanmak için CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ortaya attığı başörtüsüne özgürlük teklifi şer ittifakının ayağına dolandı.

CHP’nin hazırladığı 3 maddelik kanun teklifi sonrası, Başkan Erdoğan’ın “Eğer samimiyseniz gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” restiyle köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu ve ortakları, başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak olan düzenlemeye takoz olabilmek için çok kirli bir siyaset güdüyorlar. Zaten özgür olan başörtüsü için kanun teklifi vermekte sakınca görmeyen CHP sıra anayasa değişikliğine gelince, “değişiklik art niyet işidir” bahanesine sığınarak ‘hayır’ oyu vereceğini deklare etti.

CHP adına açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, “Seçime 7 ay kala anayasa değişikliği bir art niyet işidir” diyerek, AK Parti’nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifini desteklemeyeceklerini açıkladı.

Davutoğlu'nun vebali büyük

Yuvarlak masada yer beğenmeyen zillet ittifakının minik ortağı Ahmet Davutoğlu ise referandum seçeneğini sabote etmek için var gücüyle çalışıyor. CHP’nin ‘hayır” açıklamasını görmezden gelerek Başkan Erdoğan’ı hedef alan Davutoğlu, “Yapma Sayın Erdoğan, başörtüsünü referanduma götürme. Bu onur sembolünü rakamlara kurban etme. Siyasal kutuplaşma dolayısıyla bu referandumda başörtüsüne yüzde 10 bile ‘hayır’ çıksa bunun vebali senin üzerinde olur” diyerek çok sinsi bir siyaset yürütüyor. Erdoğan’ın çağrısıyla hazırlanan ve sorunu temelden çözecek olan anayasa değişikliği teklifine fütursuzca karşı çıkan zillet paydaşlarının ikiyüzlü tavrını Akit’e değerlendiren siyasetçiler ve başörtüsü mağdurları “zillet paydaşları çamura yatıyor” görüşünde birleşti.

İstemeseler de Meclis'e sunacağız

Akit’e konuşan AK Parti Antalya 26. Dönem Milletvekili ve İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Gökçen Özdoğan Enç, “İstanbul’da bir vapurun rengini bile halka sormayı taahhüt eden adamlar, kılık kıyafet özgürlüğü gibi temel bir hakkı millete sormaktan korkuyor. Sandıktan korkan ittifakın isminin millet olması da ayrı bir garabet. Başörtüsüne Anayasal güvenceyi isteseler de istemeseler de meclis gündemine sunacağız, aynı zamanda bu bir turnusol kağıdı olacak. CHP ve ortakları ‘hayır’ derse, milletimize sormak için referanduma götüreceğiz. Ve ezici bir çoğunlukla başörtüsü özgürlüğünü anayasal güvence altına alacağız” dedi.

Zillet kirli bir teşkilat kurmuş

Enç şöyle devam etti: “Şahane bir teşkilat kurmuşlar, başörtüsü serbestîsini Anayasal güvence altına alma çalışmasına CHP mecliste engel olmaya çalışıyor, ortağı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise referandum seçeneğini boşa çıkarmak için uğraşıyor. Bu takoz siyasetinden başka bir şey değildir.

Başörtüsü özgürlüğünü, kılık kıyafet serbestîsini bu ülkeye AK Parti kazandırdı. 28 Şubat zihniyetinin dayattığı, sorunlaştırdığı başörtüsü meselesini Başkan Erdoğan ve yol arkadaşları çözdü. Yıllarca başörtüsü düşmanlığı yapan CHP, özgürlük getirildiğinde engel olmak için Anayasa Mahkemesine koşan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve vekilleri. Çözdüğümüz sorunu bugün hâlâ sürüyormuş gibi, istismar etmek için ‘yasal güvence altına alalım’ diyerek blöf yaptılar. AK Parti Hükümeti de özgürlüğü perçinlemek için Anayasal güvenceyi önerdi. Şimdi tutuştular.

Milletle sözde helalleşme arzusunda olduğunu söyleyen zihniyet, AK Parti Hükümetinin anayasal güvence önerisine engel olabilmek için türlü yollar deniyor. CHP çark ettiğini deklare etti, Engin Altay Anayasa Değişikliğine “evet” demeyeceklerini ima etti.

Geriye ne kalıyor? Referanduma götürme seçeneği. Bu milletin başörtüsü özgürlüğüne ‘hayır’ demeyeceğini de adları gibi bildikleri için, masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu’nu öne çıkardılar. O da “Yapma Erdoğan, Referanduma götürüp de istismar etme. Yüzde 10 bile hayır çıksa vebali üzerine olur” diyerek Referandum seçeneğini devre dışı bırakmaya çalışıyor. Şark kurnazlığı dedikleri bu olsa gerek.”

Zillet çamura yatıyor

Başörtüsü mağduru Av. Hayriye Çiçek ise, “Altılı masanın ortaklarının yaptığı bahane uydurmaktan başka bir şey değil. Önce başörtüsüyle ilgili seçim ayarlı ortaya bir yasa teklifi attılar. Kendilerince bunu kahramanlık göstergesi yaptılar.

Cumhurbaşkanımızın anayasa değişikliği resti sonrası, göstermelik olan, samimi olmayan çıkışları için şimdi kendilerince çamura yatıyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Paşa paşa anayasa değişikliği geliyor. Madem samimiydiniz, anaysa değişikliğine evet deyin. Sadece başörtülülerin değil, başı açıkların da haklarının korunacağı şekilde hazırlanan düzenleme karşı çıkmayın. Fakat samimi değiller. Maskeleri bir kez daha düştü. Bunların helalleşme söyleminin içinin ne kadar boş olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu” ifadelerini kullandı.