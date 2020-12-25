Ortostatik hipotansiyon nedir, belirtileri nelerdir?

Ortostatik hipotansiyon olarak da adlandırılan düşük tansiyon, tansiyon hastalıkları arasında en az riskli olanıdır. Baş dönmesi gibi sorunlara yol açar. Uzmanlar, yükek tansiyona göre düşük tansiyonun olmasının daha sağlıklı olduğunu söyler. Ancak ileri düzeyde olan düşük tansiyon, ölümle sonuçlanabilir. Yapılan bir araştırma sonucu, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 40'ında düşük tansiyon tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra erkeklere oranla kadınlarda düşük tansiyon daha fazla görülür. Peki düşük tansiyon neden olur? Belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Ortostatik hipotansiyon nedenleri

Düşük tansiyonun en sık nedeni damarlar içerisindeki sıvı miktarının azalmasıdır. Kan ne kadar katılaşırsa basıncın düşme ihtimali o kadar artar. Demir eksikliğinin yol açtığı kansızlık ya da kan değerlerindeki düşüklükte ortostatik hipotansiyona yol açabilmektedir. Ayrıca aşırı miktarda alınan antidepresyon ilaçlar da düşük tansiyonun en önemli nedenleri arasındadır.

Ortostatik hipotansiyon belirtileri

- Ayağa kalkarken aniden baş dönmesi

- Mide bulantısı ve kusma isteği

- Yürürken aniden sersemlik hissetme

- Sürekli yorgunluk

- Sıcak ortamlarda uzun süre kalamamak

- Alerjik enfeksiyon durumlarında artışların yaşanması

İşte ortostatik hipotansiyona iyi gelen besinler

- Havuç

- Havuç suyu

- Ispanak

- Uskumru balık

- Zeytin

- Tuzlu ayran